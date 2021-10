Agenzia stampa degli Emirati

DUBAI, 25 ottobre 2021 (WAM) – Expo 2020 Dubai, potenziata dai numeri dell’Expo Space Week, ha accolto un eccellente programma di spettacoli musicali e culturali, un lungo weekend e una vacanza scolastica semestrale. giorni dell’evento.

Da Elon Musk a Jeff Bezos, lo spazio è recentemente emerso come la prossima grande frontiera di investimento mondiale. La Camera di Commercio di Dubai, l’Agenzia spaziale degli Emirati e il Centro spaziale Mohammed bin Rashid hanno organizzato una serie di discussioni sulle sfide e le opportunità presentate dal marketing di questo settore chiave.

Space Week è stato anche un catalizzatore per conversazioni su argomenti importanti come l’impatto dei detriti spaziali, i recenti progressi tecnologici nel settore e il numero crescente di donne che lasciano il segno nello spazio.

La settimana della musica ha anche costituito una forte attrazione per il pubblico, con musica nebulosa, stelle e la possibilità di ascoltare i primi astronauti degli Emirati: il primo astronauta degli Emirati, Noura Al Matrooshi, e il primo degli Emirati nello spazio, Hazza Al Mansouri. Vicino al suolo, i fantini, la squadra acrobatica degli Emirati e le loro controparti saudite, i Saudi Falcons, hanno lanciato uno sguardo straziante nei cieli sopra il sito dell’Expo, mentre Al Wasl ha attirato grandi folle nella sua splendida location a tema spaziale. display di proiezione.

I bambini hanno effettuato circa un quarto delle visite al sito Expo durante le vacanze scolastiche e sono stati attratti da una serie di attività tra cui un programma di allenamento per i giganti del cricket Rajasthan Royals e sessioni di calcio Turn Up & Play organizzate dagli allenatori del Manchester City, nonché il figli. Passeggiate a cavallo a Knights Park e dozzine di altre località.

Durante un recente lungo weekend, l’orchestra tutta al femminile del Paradise Expo 2020 ha riempito il Jubilee Theatre di musica a tema spaziale che includeva musica classica e composizioni originali del compositore premio Oscar AR Rahman. Tra le altre star del weekend c’era il cantante e cantautore britannico Sami Yusuf, a cui si sono uniti musicisti di tutto il mondo nel suo spettacolo Beyond the Stars.

La star irachena Kazem El Saher, uno degli artisti arabi di maggior successo nella storia, ha dato il via all’incredibile serie Infinite Nights all’Expo 2020 di Dubai.

Popolare è stata anche l’esibizione del compositore, cantante, cantautore e produttore siriano Iyad Al-Rimawi, che è arrivato al Jubilee Theatre come parte della serie Late Nights @ Expo.

Gli eventi regolari, come il Kaleidoscope Night Light Festival, sono diventati molto popolari, così come lo straordinario Water Feature di Expo 2020, con le sue pareti d’acqua alte 14 metri, e Garden in the Sky, che offre ai visitatori la possibilità di prendere una respiro. Viste a 360 gradi del sito Expo.

Per continuare a seguire Expo 2020 Dubai per un pubblico digitale globale, il numero di visitatori virtuali è aumentato a 10,8 milioni dal 1° ottobre, rispetto ai 9,3 milioni della scorsa settimana.

Tradotto da: a. Abdul Azim http://wam.ae/ar/details/1395302984787