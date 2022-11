Amazon abbassa il prezzo del MacBook Air da 13,3 pollici con il chip M1

Senza dubbio, la prima cosa che attira la nostra attenzione di questo laptop è il suo straordinario design, che, insieme al fatto che è ultraleggero, ci offre la migliore sensazione e comodità quando si tratta di utilizzarlo e trasportarlo. il tuo schermo 13,3 pollici Dimensione perfetta per il viaggio. Ha una decisione 2560 x 1600 pixel Con il suo pannello IPS retroilluminato a LED Super Retina, è in grado di offrire una qualità dell’immagine straordinaria.

Nel valutare se acquistare un MacBook, sappiamo che stiamo scommettendo su un prodotto non proprio economico, ma che in cambio ci offre grandi dosi di prestazioni. Ciò significa che nonostante sia un modello che è sul mercato da due anni, lo è ancora Ottima opzione di acquisto Include il processore proprietario di Apple che è in grado di continuare a funzionare ad alto livello.

Al suo interno troviamo il primo processore sviluppato da Apple. Intorno a Chip M1, che si caratterizza per la sua grande potenza, potendo migliorare le prestazioni complessive del dispositivo e della batteria. Ti accompagnano in questa versione 8 GB di RAM e 256 GB dalla memoria SSD.

Date le buone prestazioni e l’ottima gestione energetica del processore Apple, ce lo consente Più di 12 ore di utilizzo con una sola carica. Inoltre, include un alimentatore con USB-C con ricarica da 30 W. Perfetto per portare il tuo laptop in viaggio o per un weekend e portarlo in giro interamente con la sola batteria.

Un’altra caratteristica degna di nota di questo laptop include anche la fotocamera tempo di confronto In HD (720p) per videoconferenze o lezioni di migliore qualità dell’immagine. Potremo anche aprirlo comodamente tramite il sensore ID connessione.

Ottieni il MacBook Air da Apple per € 220 in meno

Come abbiamo visto, è ancora il MacBook Air da 13,3 pollici con il chip M1 Ottima opzione di acquisto. È ideale per gli utenti che necessitano di mobilità per lavorare con un laptop leggero e potente che consente loro di utilizzare tutti i tipi di applicazioni.

Se questo è il nostro caso, ora è il momento di afferrarlo. Cioè, dopo che il suo prezzo è crollato, è stato abbassato a 999 euroChe significa 220 euro di sconto al suo prezzo ufficiale. Inoltre, lo abbiamo disponibile in tre colori: oro, grigio siderale e argento.