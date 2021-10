AMD Radeon RX 6600 Proprio dietro l’angolo e oggi sono stati rilasciati una serie di risultati di prestazioni che provengono dai test interni di AMD.

AMD RX 6600, le sue prestazioni saranno alla pari con RTX 3060

Una serie di test interni AMD sui giochi attuali rivela quali prestazioni potremmo aspettarci. Secondo questi risultati, RX 6600 Da AMD dovrebbe offrire prestazioni molto simili a quelle dell’RTX 3060. Questa è esattamente la parte a cui aspira questa scheda grafica, la parte di fascia media.

Radeon RX 6600 non XT Otterremo 1792 processori di flusso, ovvero 256 unità in meno rispetto alla variante XT lanciata quest’anno. patata fritta Navi 23, che dà vita a questa scheda grafica, è la stessa cosa che è stata utilizzata in Radeon Pro W6600 E per ottenere W6600 m di laptop.

Le velocità di clock saranno 2044MHz per i giochi e 2491MHz come boost clock, sempre parlando del modello di riferimento, i produttori di terze parti potrebbero variare questo numero tramite l’overclocking.

Durante il lancio, AMD non offrirà modelli di riferimento e tutto sarà responsabilità dei produttori di terze parti con i loro modelli personalizzati. Ciò significa che il modello promozionale con una singola ventola è sbloccato e che i modelli personalizzati possono avere due ventole nei propri sistemi di raffreddamento.

Il consumo della scheda grafica sarà di 132 watt (TBP), 28 watt meno di in RX 6600XT. La dimensione della memoria sarà di 8 GB.

prestazioni filtrate

La performance che possiamo osservare è praticamente simile a quella di RTX 3060. In quei giochi che hanno effetti Ray Tracing, il file .è RTX 3060 ha prestazioni in media migliori del 13%. Alcuni dei giochi testati erano Far Cry 6, Battlefield V o Deathloop, che supportano questa tecnologia.

Vedremo se questi risultati sono coerenti con la realtà quando emergeranno analisi dei media indipendenti. Ti terremo informato.