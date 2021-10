BCN stima che taglierà l’asfalto nel 2023 a 1 milione di metri quadrati

Il consiglio stima che investire nelle trasformazioni urbane tra il 2021 e il 2022, da 535 milioni, creerà 8.000 posti di lavoro.

Assessore all’Urbanistica, Janet Sanz, ha confermato questo mercoledì che Il Barcellona avrà tagliato nel 2023, alla fine di questo capitolo, un milione di metri quadrati di asfalto dalla città. Merito delle azioni intraprese dal 2015 legate allo schema del superblocco, in cui il governo di Ada Colau ha scelto di sottrarre spazio all’auto privata per vincerla in altre divisioni.

Secondo Sanz, questo milione di metri è diventato o diventerà un’area verde, uno spazio per i vicini, per la mobilità sostenibile e per il commercio locale. Il vicesindaco ha proseguito che tra quest’anno e il 2022 il consiglio comunale investirà un totale di 525 milioni di euro in queste misure urbane e nuove infrastrutture, che, ha affermato, creeranno 8.000 posti di lavoro.

Tattico urbano

Sanz ha presentato questi dati al convegno “Supermanzana Barcelona, ​​​​la città dopo il Covid”, che si concluderà giovedì prossimo. L’obiettivo finale, è quello di realizzare una città sana, una sfida che Colau si è posto quando è arrivato in municipio, e questo si è approfondito a seguito dell’epidemia, quando lo spazio per il veicolo privato è stato tagliato a causa della necessità di consentire la distanza raccomandata dalle autorità sanitarie. Anche l’obbligo di consentire a bar e ristoranti di ampliare le proprie terrazze nell’ambito dell’urbanistica tattica a discapito della strada ha portato ad adesioni e anche a molte critiche.

“Meno inquinamento e più commercio locale” Sanz ha sottolineato, indicando gli elementi chiave di un grande complesso di appartamenti come San Antonio, che secondo il consiglio ha ridotto i livelli di inquinamento del 25%.

Sanz e l’architetto capo del Comune, Xavier Mattilla, hanno presentato una mappa interattiva che include i progetti previsti nel piano Supermanzana di Barcellona, ​​cinque assi: la trasformazione dello spazio pubblico, con progetti come grandi complessi di appartamenti e parchi come Marina del Prat Vermel e quelli di Glòries; miglioramento del quartiere, ad esempio la riabilitazione di Besós-Maresme e Trinitat Vella; rivitalizzazione del tessuto economico; Promuovere la mobilità sostenibile e aumentare lo stock di alloggi pubblici. La mappa interattiva può essere trovata su Internet https://www.barcelona.cat/pla-superilla-barcelona.

Il governo afferma che dal 2019 al 2023 saranno acquisiti 40 ettari di spazio verde in città e che l’ambiente di 200 scuole sarà rinfrescato. Si stima che nel 2024 la percentuale di spostamenti a piedi, con i mezzi pubblici o in bicicletta rappresenterà l’81,52% del totale.