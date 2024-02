Con questo semplice comando puoi tornare ai tempi di Windows 7 nel tuo attuale sistema operativo Windows 11

Esistono molti strumenti che possiamo installare sul nostro sistema operativo Windows e molti strumenti open source che possiamo scaricare che, tra le altre cose, migliorano le applicazioni, comprese molte nuove. O addirittura cambiare l'aspetto del sistema operativoAnche.

E se ti perdi i tempi di Windows 7, puoi riaverlo, indipendentemente dal fatto che tu lo abbia o meno finestre11 O Windows 10 sul tuo computer.

Grazie ad uno strumento open source, con un semplice comando potrai tornare all'interfaccia e anche ad applicazioni specifiche Windows 7 Nel tuo flusso Windows 10 Oppure Windows 11.

Sviluppato da Roba tecnica su GitLabsQuesto è uno script che ti consente di convertire la versione corrente di Windows in Windows 7.

Prima di continuare, ti diremo di installare questo script Presenta alcuni rischiquindi ti consigliamo di provarlo solo su un computer secondario o, in mancanza di ciò, dovresti avere abbastanza esperienza informatica per poter ripristinare la versione attuale di Windows 11 se le cose vanno male.

Innanzitutto, per riportare il tuo attuale sistema Windows ai tempi di Windows 7, Devi aprire l'applicazione per eseguirla e questo viene fatto utilizzando i tasti Windows + R .

. Nella casella di testo dovresti incollare il seguente comando senza virgolette: “powershell irm revert8plus.gitlab.io | Aix“

Premere il pulsante Invio e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

In Windows 11, dovrai disabilitare la protezione dalle manomissioni prima di poter installare questo script.

Fatto ciò, e se segui le istruzioni visualizzate sullo schermo, vedrai che lo script riporta la schermata Start alla schermata originale di Windows 7 e modifica anche il menu Start e persino alcuni programmi.

I suoi creatori affermano che questo script è compatibile al 97% con Windows 10 e all'80% con le ultime versioni di Windows 11.

Tuttavia, come riportato da vari utenti in RedditQuesto script potrebbe causare alcuni problemi di sicurezza, quindi se non sei sicuro non installarlo.