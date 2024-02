Evanxo aprirà La Carmela questa primavera, uno spazio raffinato situato accanto al suo ristorante

Isabel Aguilar SivigliaAggiornato:

02/06/2024 ore 12:20

Ivan Valeroproprietario dell'hotel e chef Spazio Evanxo Bystronumsta ultimando i dettagli del suo prossimo progetto gastronomico.

Riguarda CarmellaVerrà aperto un ristorante Questa primavera in via Monte Carmelodove fino ad ora esisteva un'azienda tecnologica chiamata Daniel Sonido.

In questa occasione Ivan Valero ha scelto il nome della madre per dare vita allo spazio in cui si trova La cucina particolare sarà protagonista.

Tutto sarà Troppo dettagliato e il messaggio sarà breveda una decina di riferimenti, dando priorità ad A Menù degustazione Dove potrai riassumere l’essenza del tuo impegno culinario.

In questo nuovo progetto, Ivan Valero fa un ulteriore passo avanti Cucina creativa e d'avanguardiacon un livello di raffinatezza maggiore rispetto al ristorante sulla Virgen de la Victoria.

Come sarà il posto?

Per quanto riguarda lo spazio, ha un'estensione 200 mqE dove oltre che generoso La cucina è a vista Dotato di tecnologia TPB Tech a 8 fuochi (il bruciatore include l'induzione invisibile).

Ci sarà Sono stati serviti Adiacente alla cucina si trova un ampio soggiorno che può ospitare… Circa 30 o 35 personeSedetevi su sedie italiane o a mezza altezza.

I lavori inizieranno la prossima settimana e Ivan Valero se lo aspetta Il nuovo spazio sarà pronto a maggio. Condividendo un muro con il soggiorno Ivantxu, Entrambi i ristoranti saranno collegati internamenteanche se ognuno manterrà il proprio carattere.

Lo chef è di origine catalana L'Ivanxtu Espacio Bistronomic è stato inaugurato nel giugno 2015 Ha approfittato dei mesi di pandemia e ha ristrutturato l’edificio, per poi ampliarlo annettendo edifici vicini.

Con questo nuovo processo si fa chiarezza Il suo impegno per il quartiere E buona salute per la loro attività, che crescerà esponenzialmente con l'apertura de La Carmela.