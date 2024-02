Huawei Cloud lancia i server dedicati Palworld con configurazione in 1 minuto

(Dati inviati dall'azienda firmataria)

Shenzen, Cina, 5 febbraio 2024/PRNewswire/ — Nel mondo, un gioco di sopravvivenza multiplayer a mondo aperto, è diventato virale sin dalla sua uscita su Steam il 19 gennaio. Otto ore dopo il suo lancio Nel mondo Ha venduto più di un milione di copie e al 1° febbraio questo numero era salito a 12 milioni, a dimostrazione della sua enorme popolarità in tutto il mondo.

Tuttavia, l'aumento del numero di giocatori simultanei ha posto sfide importanti ai server ufficiali, con conseguenti blocchi dei frame e disconnessioni occasionali che influiscono sull'esperienza del giocatore. Per risolvere questi problemi, alla pagina di accesso è stata aggiunta l'opzione per giocare con altri su un server dedicato, consentendo ai giocatori di configurare i propri server e invitare gli amici a unirsi a loro online.

Tuttavia, la configurazione di un server dedicato può essere complicata per molti giocatori. È proprio qui che entra in gioco il gameplay. HuaweiNuvola Con il tuo Elastic Cloud Server (ECS). (maggiori informazioni). Modelli come S6 e S7n offrono configurazioni personalizzate e prestazioni eccezionali, garantendo bassa latenza e larghezza di banda elevata per ridurre i blocchi dei frame per oltre 100 giocatori online simultanei.

I giocatori ora possono divertirsi Nel mondo Sempre e ovunque, con una protezione e un'archiviazione efficaci dei dati. I nostri team SRE si prendono cura dei nostri servizi cloud, garantendo che siano sempre disponibili per supportare il funzionamento del gioco. Più di 10 soluzioni di sicurezza e servizi per la protezione Nel mondo, che copre la sicurezza dell'host, anti-DDoS, WAF e anti-ransomware. Molteplici soluzioni di disaster recovery (DR) garantiscono un backup resiliente e sicuro dei dati dei giocatori e dei salvataggi dei giochi.

HuaweiNuvola Fornisce anche un tutorial pratico (maggiori informazioni) Che guida gli utenti attraverso il processo di distribuzione del server in meno di un minuto.

Inoltre, i giocatori potranno usufruire di enormi sconti nella sezione Sconti Nuovi Arrivi del sito. HuaweiNuvola. Il prezzo dell'ECS S6 o S7n può essere di soli $ 4,99 o $ 10,99 nelle regioni CN-Hong Kong, Asia-Pacifico e Turchia. Gli utenti che non trascorrono molto tempo online possono optare per la fatturazione a consumo, mentre la gamma di prodotti può anche essere personalizzata per soddisfare le preferenze di ciascun giocatore.

Con la base dei giocatori Nel mondo Ha superato i 19 milioni in tutto il mondo, diventando così il secondo gioco Steam più giocato della storia, e si prevede che la domanda di server cloud leggeri e con specifiche ridotte aumenterà, offrendo nuove opportunità ai fornitori di servizi cloud nel mercato dei giochi cloud pubblici.

