La Nación/Sudameris sponsorizza lo spazio La Cuadrita

La Cuadrita, Passaggio Naturale, è un nuovo concetto di spazio per tutti che propone l'integrazione tra natura, gastronomia e cultura nella città di Asuncion. Questa iniziativa, situata in via Alberto de Sousa tra Cruz del Defensor e Cruz del Chaco, è promossa dal Comune di Asuncion in collaborazione con imprenditori della zona e patrocinata dal Banco Sudameris e con il sostegno di Garden Automotors SA.

Il progetto, che durerà due mesi, punta a diventare un polmone verde per la comunità. Sarà esclusivamente pedonale e ciclistico, secondo la Delibera dell'Amministrazione Comunale n. 948/2023. Puoi goderti di tutto, dalle installazioni artistiche di artisti nazionali organizzate in tutto il luogo alle mostre ed esposizioni tra le altre attività, attraverso le quali la cultura paraguaiana sarà sempre presente. Il luogo dispone inoltre di piccoli cortili per sedersi, parcheggio per biciclette e aree giochi speciali per bambini, nonché rampe di accesso per favorire l'integrazione.

L'opera di 800 metri quadrati è stata progettata dai rinomati architetti Miguel Ángel González, Ramiro Mayer, Sebastian Blanco ed Emeric Braun Enciso. “A Sudameris celebriamo il contributo allo sviluppo di spazi naturali sostenibili e, soprattutto, alla diffusione della cultura. Crediamo nell'importanza di sostenere progetti che promuovano l'equilibrio tra cultura e natura e sappiamo che La Quadreta sarà contribuire a raggiungere questo obiettivo”, ha affermato Maria Irene Gavilan, responsabile del progetto. Diventando un luogo di intrattenimento e lusso per la comunità.” Dipartimento Retail e PMI Banking.

Da parte sua, Juan Carlos Guerrero, del Barro Familia, in rappresentanza dei ristoranti, ha affermato che il ristorante La Cuadrita è una risposta al bisogno delle persone di spazi urbani più naturali, che contribuiranno al turismo e allo sviluppo sostenibile della città, in linea con il piano comunale. Visione. “Questo non è un progetto nuovo. È in fase di sviluppo, analisi e studio da più di sei anni.”