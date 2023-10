America – Inter live online: Libertadores Femenina, live

L’America alla sua prima vittoria

La squadra scarlatta verrà eliminata per la seconda volta dal campionato femminile di Copa Libertadores quando affronterà l’Internacional, alla sua prima apparizione nel torneo. Alla prima apparizione in questa fase, hanno pareggiato 1-1 con il Boca Juniors, da qui la necessità di una vittoria oggi per mettere in pista la qualificazione. Al termine di questo match affronteranno il Nacional dell’Uruguay, battuto all’esordio dall’Inter. In questo modo, il primo passo avanti dell’America sarà quello di vincere i due duelli in arrivo. L’unico dubbio nella rosa di Gustavo Pineda è la presenza di Diana Ospina, partita in barella per un problema fisico all’esordio. La novità è che l’América avrà ora a disposizione un portiere sostitutivo, dal momento che Nohlis Coronel ha rispettato la sua data di rigore dopo la sua permanenza al Deportivo Lara. In campo, il tecnico Gustavo Pineda avrà giocatrici come Natalia Giraldo, Daniela Arias, Catalina Osme, Alexa Bahr e Diana Ospina che hanno partecipato alle recenti finali della Coppa del Mondo femminile disputate in Australia e Nuova Zelanda. “Qui è dove si possono commettere meno errori – ha detto Daniela Arias, difensore centrale titolare della Vale Red -. È una fase a gironi molto serrata e non c’è bisogno di avvantaggiarsi in nulla”.