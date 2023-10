Conferma delle posizioni olimpiche per i messicani Alexa Moreno e Atziri Sandoval

EvieLettura: 3 minuti.

La squadra messicana ha concluso il Campionato del Mondo di Anversa con tre biglietti per i Giochi Olimpici di Parigi 2024

Donato dalla Federazione Internazionale di Ginnastica (FIG). Status ufficiale nelle sedi olimpiche Dai messicani Alexa Moreno E Ehtziri SandovalCiò è avvenuto dopo la conclusione del Campionato del Mondo ad Anversa (Belgio), in cui è stata distribuita la maggior parte dei biglietti per il torneo. Giochi Olimpici di Parigi 2024.

Alexa Moreno Ha vinto il suo biglietto nel concorso generale e Ehtziri Sandoval Nelle parallele asimmetriche, dove questo è stato il migliore tra chi non era già testa di serie con la propria squadra o in piena competizione.

Tuttavia la FIG ha dichiarato che “quelli classificati per dispositivo”, precisano Ehtziri Sandoval“Potranno competere in piena competizione Parigi “Se lo desiderano.”

Alexa Moreno ha vinto il suo biglietto nominale per i Giochi Olimpici di Parigi 2024 con Atzeri Sandoval. Foto AP

Il complesso sistema di ritorno al passato, con la determinazione della nazionalità, ha fatto sì che l’IWF non chiudesse l’elenco finale fino a quando tutte le finali degli attrezzi ai Campionati del mondo non fossero state completate.

IL La ginnastica artistica messicana ha concluso questa competizione con tre posti olimpici individuali femminili. Due nominali, l Alexa Moreno E Ehtziri Sandovale uno tra cui scegliere per il paese, grazie al fatto che la squadra è arrivata 13a e 15a (era 14a) nel turno preliminare di Anversa.

D’ora in poi, ci saranno solo posti olimpici disponibili per la Coppa del Mondo 2024 – un posto per attrezzo, ma un massimo di un posto per paese su tutti gli attrezzi – un posto per continente per l’intera competizione che sarà decisa ai Campionati Continentali e Olimpici del 2024. Campionati ad invito.

Avendo tre posti per le donne, che è il massimo possibile per i paesi che non hanno una squadra al completo, Il Messico può solo aspirare ad aumentare la quota olimpica maschile.

Messico, Brasile e Panama sono attualmente gli unici paesi dell’America Latina con posti in cui accogliere i rifugiati Parigi 2024.

Il Brasile manderà l’intera squadra femminile, dichiarata seconda al mondo ad Anversa, e il singolare maschile: Diogo Soares e uno che verrà nominato dalla squadra.

Panama si è qualificata Ilario Heron Per una competizione a tutto tondo per le donne.

Le sedi olimpiche sono state confermate

Ramo femminile

Squadre classificate nel 2022: Stati Uniti, Canada e Gran Bretagna.

Le teste di serie per la fase finale della Coppa del Mondo 2023 ad Anversa: Cina, Brasile, Italia, Paesi Bassi, Francia, Giappone, Australia, Romania e Corea del Sud.

Paesi che vincono un posto olimpico individuale (non nominale, determinato dal proprio Comitato Olimpico) nel torneo generale: Germania, Messico e Ungheria.

Ginnasti che hanno guadagnato un posto olimpico nominale per le competizioni a tutto tondo: Kaylea Nemours (ALG), Pauline Schäfer-Betz (Germania), Alexa Moreno (Messico), Filipa Martins (Portogallo), Aleia Finnegan (FT), Bettina Lili Cifra (Honia), Alba Petescu (Spagna), Anna Laczewska (UK), Lena Bickel (Svizzera), Hilary Heron (PAN), Caitlin Rosecrantz ( Messico). RSA), Sona Artamonova (ceca), Lehi Raz (ISR), Lucija Hribar (SLO); Rifda Irfan Al-Lutfi (INA), ha ereditato lo status di nazione ospitante che la Francia si era guadagnata.

Ginnasti che hanno vinto un posto olimpico su determinati attrezzi (possono partecipare all’intera competizione se lo desiderano): Csenge Bacskay (HUN) sul bunker, Ehtziri Sandoval (Messico) alla trave, Ana Perez (Spagna) alla trave e Sarah Voss (Germania) a terra.

Ramo maschile

Squadre classificate nel 2022: Cina, Giappone e Gran Bretagna.

Le teste di serie per la fase finale della Coppa del Mondo 2023 ad Anversa: Stati Uniti, Canada, Germania, Italia, Svizzera, Spagna, Turchia, Paesi Bassi e Ucraina.

Paesi che vincono un posto olimpico individuale (non nominale, determinato dal proprio Comitato Olimpico) nel torneo generale: Brasile, Corea del Sud e Belgio.

Ginnasti che hanno guadagnato un posto olimpico nominale per le competizioni a tutto tondo: Milad Karimi (Kazakistan), Artem Doldubiat (ISR), Artur Davtyan (Armenia), Christopher Meszaros (HON), Junho Lee (CDS), Diogo Soares (Brasile), Luca van den Kebos (Belgio), Andre Vasiliy (Roma). ); Leo Saladino (FRA) ginnasta del paese ospitante.

Ginnasti che hanno vinto un posto olimpico su determinati attrezzi (possono partecipare all’intera competizione se lo desiderano): Carlos Yulo (PHI) al corpo libero, Rhys McClenaghan (Irlanda) al cavallo con maniglie, Eleftherios Petronias (GRE) agli anelli, Kevin Benev (Bulgaria) al volteggio, Noah Quavita (Belgio) alle parallele e Tin Srbek (CRO) alla trave.