LeBron James conferma che suo figlio Bronny proverà a continuare a giocare

Dopo l’infarto che Bronny James, il figlio maggiore di LeBron, ha subito alla fine dello scorso luglio mentre si allenava nel suo club. nuova casaDalla University of Southern California (USC), ci sono dubbi sul carattere del 19enne. La sua continuità ad alto livello era in pericolo. Dopo essere rimasto comprensibilmente in silenzio su una questione così spinosa per tutta l’estate, V.I Mezza giornata Dai Lakers, il patriarca ha dato buone notizie sul futuro del figlio.

“Le cose stanno andando molto bene. Ha iniziato la riabilitazione per tornare in campo questa stagione con i suoi compagni di squadra dell’USC. È stato operato ed è stato soddisfacente ed è già in crescita. Quest’estate è stata un’altalena di emozioni per la nostra famiglia , ma la cosa migliore è che abbiamo l’un l’altro.LeBron James ha sottolineato.

Intenzione Bruni Giocherà partite per la sua alma mater durante la prossima stagione del campionato nazionale.

Un arresto cardiaco sospettato di essere causato da un difetto congenito si è verificato quando… Si stava formando in strutture universitarie California. Solo un anno fa, la stessa cosa è successa con Vincent Iwochukwu, entrato a far parte del gruppo a gennaio.

istituzione California Hanno il giovane e aspetteranno finché non sarà in una forma di gioco ottimale.

Cosa attende Bronny James?

Il figlio maggiore di LeBron si è già iscritto al college in modo da poter entrare nelle dinamiche di squadra, hanno riferito i Trojan.. Matematicamente parlando, non lo è Fiduciosamente Chiunque e non solo per quello che è: è un potenziale cliente a cinque stelle, il tetto massimo per il suo livello e le proiezioni del Draft NBA 2024 lo collocano al primo turno (top 30). In squadra ci sarà un altro giocatore famoso: DJ Rodmann, figlio di Dennis. Chi punta in alto è la norma Isaia Collier. L’USC punta a raggiungere le finali NCAA, dove ha fatto tre apparizioni consecutive, dal Pac-12, una delle conferenze più potenti. La più antica università (1880) della California, la cui squadra di basket maschile è stata allenata per un decennio da Andy Enfield, è stata un terreno fertile per leggende come Paul Westphal o Tex Winter e, più recentemente, stelle dell’NBA come DeMar DeRozan o Nikola Vucevic..