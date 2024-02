L'Argentina ha battuto il Cile all'inizio delle qualificazioni di basket della Copa America

Ho iniziato con calma. L'Argentina batte il Cile 90-78 all'inizio delle qualificazioni per la Copa America Basketball Championship 2025. COSÌ, A Mar del PlataLa squadra dell'Albiceleste ha festeggiato davanti ai suoi tifosi.

Al Centro Sportivo Islas Malvinas, Nicolas Brocino ha segnato 19 punti, seguito da Gabriel Deck con 17 (10 rimbalzi) e Facundo Campazzo con 15.

Dalla parte cilena, Manny Suarez si è distinto con 25 gol, diventando il capocannoniere della partita.

Campazzo, Deck e Leandro Bolmaro si sono recentemente uniti alla rosa dell'Argentina con grande entusiasmo. Sia il giocatore del Real Madrid che il suo attaccante si sono uniti alla delegazione che si è recata a Mar del Plata dopo aver vinto la Copa del Rey 2024, disputata a Malaga contro il Barcellona.

L'Argentina giocherà senza la presenza del suo allenatore, l'ex giocatore Pablo Prigioni, che attualmente lavora come assistente per la squadra dei Minnesota Timberwolves nella NBA. Il suo posto provvisorio viene preso da Herman Mele, che ha già esperienza con questa squadra nelle recenti qualificazioni olimpiche e in precedenza è stato coordinatore degli allenamenti delle squadre fino all'arrivo a Varese di un altro noto ex argentino, Luis Scola.

La prossima partita della nazionale argentina sarà domenica prossima a Valdivia.

L'Argentina è nel primo gruppo, che comprende anche Venezuela e Colombia. I playoff avranno la loro seconda finestra a novembre. Il 22 dello stesso mese l'Albiceleste giocherà contro il Venezuela e il 25 contro la Colombia, entrambe in casa.