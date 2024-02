Come è iniziato il piano dei Dodgers di invadere il Giappone?

I Dodgers hanno portato Ohtani e Yamamoto con in mente una deliberata strategia di crescita a lungo termine.

GLENDALE, Arizona – Seiko Watanabe si trovava lungo il sentiero che porta ai campi da baseball presso l'impianto di allenamento primaverile dei Los Angeles Dodgers in una recente mattina di un giorno feriale, indossando una maglia bianca di Shohei Ohtani acquistata in negozio per la squadra il giorno prima. Ha osservato suo figlio di 6 anni – che indossava un berretto dei Dodgers, un guanto dei Dodgers e una maglia blu dei Dodgers con il numero 17 di Ohtani sul retro – e l'altro davanti a una porta vicina dove di solito arrivano i giocatori. Al di fuori.

Due giorni prima, Watanabe aveva volato per quasi 6.000 miglia dalla sua città natale di Yokohama, in Giappone, sperando di intravedere Ohtani, senza alcuna garanzia di ottenere un autografo o addirittura di interagire con lui.

“Voglio solo vederlo”, ha detto. “Questo è il mio sogno.”

Le persone scattano foto con una statua di neve del giocatore di baseball giapponese Shohei Ohtani durante il Sapporo Snow Festival a Sapporo, nella prefettura di Hokkaido, il 4 febbraio 2024. STR/Gig Press/AFP tramite Getty Images

Dodici mesi fa, il presidente delle operazioni di baseball dei Dodgers Andrew Friedman sedeva sugli spalti a Miyazaki, in Giappone, guardando l'allenamento della squadra nazionale giapponese per il World Baseball Classic e pensando a persone come Watanabe. È rimasto impressionato dalle migliaia di fan che hanno assistito alla partita, ma anche da come la loro lealtà è stata divisa tra le sei squadre della Major League Baseball. Immaginateli invece tutti con indosso l'equipaggiamento dei Dodger. Quell’immagine è rimasta impressa in Friedman e nei suoi soci per tutto il 2023 e ha contribuito a spingerli a stanziare più di 1 miliardo di dollari a Ohtani e Yoshinobu Yamamoto.

“Penso che la passione per il baseball sia forte o più forte che in qualsiasi altro paese del mondo”, ha detto Friedman. “Quindi, in un mondo ideale, entro i prossimi 5-10 anni, avremmo dei bambini che crescerebbero come fan dei Dodger.”

I Dodgers devono ancora giocare la loro prima partita del 2024 – che avverrà giovedì, in una partita di esibizione contro il rivale San Diego Padres alle 15:10 ET su ESPN – ma la loro posizione di squadra che domina la MLB in Giappone è già diventata chiara .

Il vino di marca Dodgers veniva venduto nei negozi di liquori in Giappone. Le pubblicazioni giapponesi prevedevano la prossima stagione dei Dodgers come farebbero con qualsiasi squadra locale. La famosa maglia n. 16 dell'ex giocatore dei Dodgers, Hideo Nomo, è stata esposta in tutto il Camelback Ranch, sede dell'allenamento primaverile dei Dodgers. Nel periodo di due mesi tra la decisione di Ohtani di diventare free agent e la domenica del Super Bowl, i Dodgers sono stati cercati su Google due volte più spesso che negli Stati Uniti.

“Ogni giorno vedi notizie sui Dodgers, Shohei Ohtani e Yoshinobu Yamamoto”, ha detto Watanabe. “Tutti i canali. Tutti i notiziari della sera, vede.”

Circa una dozzina di fotografi e operatori video giapponesi sono di stanza fuori dalla struttura dei Dodgers ogni mattina poco dopo l'alba, sperando di catturare Ohtani e Yamamoto mentre si dirigono verso il parcheggio dei giocatori. Alla prima sessione di interviste con Ohtani, il 9 febbraio, hanno partecipato circa 70 membri accreditati dei media. Più tardi quel pomeriggio, almeno diverse persone stavano accanto a una corda per guardare Yamamoto, il giocatore più prezioso del Nippon Professional Baseball per tre anni consecutivi, mentre si scaldava con il collega esterno dei Dodgers Walker Buehler.

ESPN+ in spagnolo LaLiga, Liga MX, Bundesliga, MLB, UFC, boxe, migliaia di eventi dal vivo, serie originali esclusive e molto altro. Iscriviti qui

“Ovviamente il baseball è trattato in modo diverso rispetto ad altri sport, e quando hai la personalità e il seguito che hanno questi due ragazzi, è come una partita di football ogni giorno”, ha detto Buehler. “Penso che sia fantastico per noi come squadra, e fantastico per molti ragazzi della nostra squadra che riceveranno più attenzione per quello che stanno facendo e anche per la nostra squadra. Puoi tornare alle World Series Baseball Classico e la copertura e la copertura.“L'energia e l'atmosfera che genera. Penso che sia positivo che il gioco sia trattato in questo modo.

I Dodgers presero piede in Giappone a metà degli anni '90, quando la Nomo mania travolse Los Angeles. Nomo vinse il premio Rookie of the Year della National League nel 1995 e finì tra i primi cinque nella votazione di Cy Young per la seconda volta consecutiva l'anno successivo. Svanì subito dopo, ma la sua presenza e abilità crearono una generazione di persone in Giappone che crebbero fino a diventare fan dei Dodger.

Selezioni editoriali 2 correlati

Da allora, le più grandi stelle del Giappone (Ichiro Suzuki, Hideki Matsui, Yu Darvish e Daisuke Matsuzaka, per non parlare di Ohtani quando raggiunse per la prima volta i campionati maggiori nel 2017) hanno firmato con altre squadre. Ma con le mosse di quest'inverno, i Dodgers hanno riconquistato il titolo di squadra giapponese, almeno nella mente di Scott Okamoto, un angeleno di sempre che segue i Dodgers dagli anni '70.

Poco meno di due anni fa, Okamoto ha avviato un podcast chiamato “Asians in Baseball” sulla rappresentanza asiatica nei principali campionati, insieme a Kim Cooper e Naomi Ko, due donne sulla trentina che hanno scoperto questo sport attraverso le World Series dei Chicago Cubs. . Il titolo della serie è Rampage nel 2016 e me ne sono innamorato mentre guardavo Ohtani affermarsi come una star a doppio senso nel 2021. L'impatto di Ohtani sul Giappone negli anni '20 ricorda l'impronta di Michael Jordan sulla cultura americana negli anni '80 e '90.

“Tutti, dalla nonna novantenne a tuo figlio, hanno sentito il nome Ohtani in Giappone”, ha detto Okamoto. “È ovunque.”

La conferenza stampa introduttiva di Ohtani del 14 dicembre è stata trasmessa da cinque diverse reti in Giappone e ha attirato un pubblico globale di 70 milioni di persone. La sua maglia dei Dodgers ha stabilito un record di vendite entro le prime 48 ore dalla sua uscita, battendo il record precedentemente detenuto dalla stella del calcio Lionel Messi quando si unì all'Inter Miami.

Le maglie di Shohei Ohtani e Yoshinobu Yamamoto sono in vendita durante il DodgerFest, 3 febbraio 2024. Keith Birmingham/MediaNews Group/Pasadena Star-News tramite Getty Images

I Dodgers, che non hanno fornito dettagli sulla vendita dei biglietti, raggiungeranno sicuramente i 4 milioni di spettatori per la prima volta in questa stagione. I Los Angeles Angels hanno incassato circa 20 milioni di dollari all'anno in sponsorizzazioni aggiuntive e entrate di marketing impiegando Ohtani negli ultimi sei anni, e fonti della lega si aspettano che i Dodgers (un marchio molto più globale) facciano molto meglio, hanno detto fonti. I benefici tangibili immediati sono evidenti. È difficile capire cosa significherà questo a lungo termine.

“Non credo che comprendiamo la portata di questo”, ha detto il direttore generale dei Dodgers, Brandon Gomez.

Forse il lanciatore Rocky Sasaki, il 22enne esterno giapponese che sbava per i Dodgers e altre 29 squadre, darà la priorità alla scelta di una destinazione a Los Angeles nel prossimo futuro. Forse la generazione che seguirà farà lo stesso, essendo cresciuta in un’epoca in cui i loro idoli indossavano il Dodger Blue.

“Penso decisamente che dovrebbe essere parte della resa dei conti”, ha detto il manager dei Dodgers Dave Roberts, nato a Okinawa, in Giappone.

“Abbiamo parlato molto nel corso degli anni di fare tutto il possibile per essere una destinazione dove i nostri giocatori non vogliono andarsene e dove i giocatori di altre squadre guardano con desiderio i Dodgers e vogliono giocare lì”. Friedman ha detto. “E per quanto ciò possa estendersi ai giocatori d'élite che giocheranno nel Nippon Professional Baseball nei prossimi 15 o 20 anni, tanto meglio.”