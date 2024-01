Celtics: Porzingis (caviglia), eliminato contro i Clippers

Kristaps Porzingis sarà escluso dalla partita contro i Clippers a causa di una distorsione alla caviglia.

Ala grande/Centro Boston Celtics, Kristaps Porzingis sarà escluso dalla partita di sabato contro i Los Angeles Clippers A causa di una distorsione alla caviglia sinistra.

Kristaps Porzingis, stella dei Boston Celtics. Brian Babineau/NBAE tramite Getty Images

Porzingis Giovedì è rimasto feritonel terzo quarto della vittoria di Boston per 143-110 sui Miami Heat.

Porzingis, 28 anni, ha segnato una media di 19,5 punti, 6,7 rimbalzi, 2,0 assist e 1,8 stoppate in 33 partite (tutte da titolare). È alla sua prima stagione con Boston Dopo averlo ottenuto da Washington Wizards tramite scambio a giugno.

Porzingis sì Una media di 19,6 punti, 7,9 rimbalzi, 1,8 assist e 1,8 stoppate In 435 partite in carriera (434 da titolare) con i New York Knicks, Dallas Mavericks, Wizards e Celtics. È stato selezionato da New York con la quarta scelta assoluta nel Draft NBA 2015.