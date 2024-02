Era il 1998 con Serena Williams che arrivava in Australia con la sua prima esperienza in un Grande Slam. Dieci giorni fa saremo installati nella top 100 della classifica WTA e in un'era che tiene conto delle nostre principali promozioni. Descarada e bravucona, como siempre, Questo ha una facilità superiore nel bagno di Chicago di tuo padre che si trova a suo agio con il dispositivo compatibile con i circuiti del maschile..

Una giornata della giornata, vicino ai luoghi di Melbourne Park, Guarda la nostra casa e il video. Era spagnolo Francisco Pato Clavet, È entrato nella classifica mondiale dei 32 giorni e dieci volte nel palmarés ATP. Il titolo dell'apparizione di Serena Williams, dovuto alla Venere di suo marito, Abituarsi ai livelli ATP per decidere contro cosa l'organizzatore è partido.

Los trabajadores de la Association de Tenistas Profesionales nessun credito. Pato Clavet, tampoco. “Vengono anche all'ATP per scoprire cosa succede accanto alla squadra ATP nella stessa posizione privilegiata. E quelli che considerano cosa pensa la gente, cosa fa la gente. Incita il mio cuore a sapere cosa c'è nell'ATP. Fue Serena la que dijo: 'Con Pato Clavet'. Descrivi cosa è successo dopo…“, ricordi ora in relevo Clavet, ya ritirato y que se dedica da dar clases en el Club de Tenis Chamartín.

Pato Clavet sta todavía compitiendo nel singolo cuadro. “Non c’è polvere per questo, per il próxima, che estoy entrenando”. “Yo me lo tome come una cosa aneddótica, o mare, Non sapevo se realmente lo habían dicho serias, lo habían dicho in Broma… Per bueno, sai il resto della storia, no? Cosa c'è che non va?“, pregunta clavet.

Se sei stanco, sei negativo in EspañolL'ATP ha contattato un tennista algo più modesto di quello che jugara ante Serena. L'elegido della destra di Karsten Braasch, sono 203 le classifiche mondiali e i migliori risultati per la cerveza e i cigarrillos.. L'había tedesca ha la propria casa nella primera ronda accanto a singoli individui – lo spagnolo Alberto Berasategui – e a tante persone e pubblico nel prossimo fine settimana. Ho molto tempo libero.

Il posto appartiene alla strada al 17 di Melbourne Park. Ci sono molti appassionati nelle classificheallora questo è disputó sin juez de sillas ni recogepelotas ni camaras de televisión. L'incontro duró poco e braasch se impuso por 6-1 ante la sorpresa di Serena Williams. “Si prega di andare ai vincitori del circuito femminile e del formato finale. La prossima volta che andrai in un altro paese, potrai trovare un altro posto nella tua casa”, che è la cosa più importante.

Alcune delle persone che entrano nelle fila delle persone che appartengono a Venus Williams, l'herman mayor di Serena. E che ti succede? Qual è il prossimo: Braasch gira per 6-2 su Venus e c'è una foto con le mujeres che sono state rivoluzionarie nel circuito femminile..

Clavet: “Serena Debía Haber Tenido una Victoria muy buena”



“Figlio di decine di anni e del passato va alla pelota, alla fine.” Se è stato utilizzato nel circuito maschile, sono molte le persone che lo utilizzano e che hanno molti problemi diversi“, scrivi del testo del testo nella nostra rubrica. Il guardiano. “Non puoi fare nulla che le persone non sperimentino. In passato hai un clave diverso su cui hai lavorato di fila. Vanno anche dalle esquinas che nel circuito, i circuiti femminili, fanno il giro, e poi girano. Perché è questo che succede quando Venere e Serena ci scoprono la parte più bella del mondo. Scegliamo anche di fare un gioco.” Ha detto che in passato giocava a golf e stava giocando con le sue cervezas.

“Siete sulla stessa lunghezza d'onda del telefono e nessun volvier sulla decisione di entrare nell'ATP“, disse Pato Clavet, che preferiva non rivelare quello che aveva fatto per anni dopo con Serena quando volvieron a cruiserse. “Prefiero obviarlo. “Sai cosa c'entra il mondo intero con la famiglia di Victoria e tutto con molta moralità”, in spagnolo, che all'Open in Australia si svolgerà nel paese con Marroquí Hicham Arazi in cinco set.

“Yo Serena la respeto mucho. Ha sido una tenista spettacolare, ha sido lo más dentro del tenis. La verità è che c'è una potencia e una fuerza dotata di molti hombres. Per ulteriori informazioni, per favore dimmi cosa stai facendo. Ma, chiaro, il finale davvero cuentan muchas cosas…“