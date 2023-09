Salernitana – Inter, anticipazioni: dati, informazioni, data, ora e tv

ESPN.comLettura: 2 minuti.

Lautaro Martinez cercherà di tornare in porta dopo due partite di siccità. ESPN.com

Questo sabato, 30 settembre, riceve la Salernitana L’Inter è al settimo appuntamento del campionato italianoAlla ricerca di una nuova vittoria per restare perfetto e confermarsi ai vertici del Calcio. La partita può essere vista su Star+.

Perché è importante

I nerazzurri condividono la leadership nel campionato italiano con il Milan, ma sono arrivati ​​al confronto con la Salernitana dopo la prima sconfitta nel torneo, tra l’altro a sorpresa, contro il Sassuolo. Questo scontro sarà fondamentale per vedere la loro capacità di risposta sul campo. Lo scenario, però, è quasi perfetto per la loro rimonta, che deve affrontare una Salernitana in fondo alla classifica.

Giocatori da tenere d’occhio

Il personaggio caldo dell’Inter 2023-24 è Lautaro Martinez. Nonostante non abbia segnato nelle ultime due giornate, contro Empoli e Sassuolo, il capitano ha accresciuto la sua importanza in squadra. L’argentino ha collezionato 6 gol nelle ultime 7 partite con i nerazzurri, un numero che conferma la sua importanza offensiva. Mentre, La Salernitana ha il suo calciatore più eccezionale in Andrea Candreva. È il leader in gol e assist per la sua squadra all’inizio del campionato italiano.

Ecco come sono arrivati

L’Inter torna dalla disperata sconfitta non solo con un risultato perfetto, ma anche con un record di imbattibilità, dopo essere caduta 2-1 contro il Sassuolo. Hanno battuto nettamente il Monza 2-0, ripetuto il risultato contro il Cagliari, sconfitto la Fiorentina 4-0, ottenuto una gloriosa vittoria sul Milan 5-1 a El Clásico, battuto l’Empoli 1-0 e poi è arrivata la già citata sconfitta contro il Neroverde. Comprese le amichevoli, in questa stagione hanno giocato 11 partite, vincendone 9, pareggiandone 2 e perdendone 1.

La Salernitana, invece, ha solo tre punti, frutto del 2-2 contro la Roma. Pareggio 1-1 contro l’Udinese. Sconfitta 2-0 contro il Lecce. Sconfitta 3-0 contro il Torino; Pareggio per 1-1 col Frosinone e sconfitta per 1-0 contro l’Empoli nell’ultimo appuntamento.

Precedente ultimo

Inter e Salernitana hanno pareggiato 1-1 nell’ultimo incontro, mentre i nerazzurri hanno vinto il precedente 2-0.

Come vedere

l'incontro Avrà una transizione stella+.