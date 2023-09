Gran Premio del Giappone MotoGP | Orari e luoghi per vedere la gara in diretta | Motociclette | Gli sport

Prosegue il Campionato del Mondo Moto GP sul circuito Twin Ring Motegi in Giappone. Questa è la quattordicesima gara della stagione dopo il Gran Premio dell’India, che si è disputato una settimana fa. In questo nuovo scenario del campionato, Jorge Martin è riuscito a ridurre la distanza che lo separava dall’attuale leader del campionato, Pico Bagnaia, ottenendo il secondo posto. Il pilota spagnolo non è riuscito a vincere la gara di domenica, vinta da Marco Pizzici, ma è arrivato secondo, cosa che gli permette comunque di sognare il titolo mondiale. A Motegi Martin cercherà di mantenere il ritmo costante, mentre Bagnaia cercherà di ritrovare l’equilibrio. Il pilota italiano e attuale campione del mondo, vincitore di cinque Gran Premi quest’anno, ha disputato tre gare senza vincere.

Quando si disputa il Moto GP del Giappone?

Formazione gratuita 1: venerdì 29 settembre alle 3:45

Allenamento: venerdì 29 settembre alle 8:00

Secondo allenamento libero: sabato 30 settembre alle ore 3:10

Qualificazione Q1: sabato 30 settembre alle 03:50

Qualificazione Q2: sabato 30 settembre alle 04:15

Gara Sprint: sabato 30 settembre alle 8:00.

Gara principale: domenica 1 ottobre alle 8:00.

Dove guardare il Moto GP del Giappone

Il Moto GP giapponese potrà essere seguito integralmente attraverso la piattaforma streaming DAZN.

