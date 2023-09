La Mercedes non smetterà di migliorare la W14 nonostante il cambiamento di F1 2024

La Casa tedesca ha faticato molto durante tutta la stagione 2023 di Formula 1 con una monoposto che non è partita come previsto. La loro macchina non ha fatto il salto in avanti che avrebbe voluto fare la scorsa stagione e, sebbene ora siano secondi nella classifica generale costruttori, hanno fatto una svolta radicale al Gran Premio di Monaco cambiando la loro filosofia aerodinamica.

Lo ha spiegato la squadra Entro il 2024 dovranno rivedere completamente il loro concetto per lottare nuovamente per la vittoriaCiò significa che probabilmente non ci sarà molta continuità per quanto riguarda la W14, ma ciò non significa che rinunceranno a migliorare la loro vettura attuale.

Direttore del gruppo tedesco Totò Lupoha rivelato che stanno pianificando un buon aggiornamento per il Gran Premio degli Stati Uniti, ma anche se le nuove parti probabilmente non si vedranno l’anno prossimo, il team ritiene che ci sia ancora molto da imparare sulle prestazioni che aiuteranno a definire il design del prossimo anno.

Responsabile Strategia Tedeschi, Rosie aspettaIl motivo è stato spiegato in un video di analisi dopo il Gran Premio del Giappone Non aveva senso per loro rinunciare al lavoro sulla vettura del 2023.“Anche se dovremo sfruttare l’inverno per apportare miglioramenti sostanziali alla W15, ci sono molte cose che possiamo fare con la vettura attuale che la renderà più veloce e ci aiuterà a imparare e comprendere meglio lo sviluppo”.

E ha continuato: “Questo è quello che abbiamo già fatto e continueremo a farlo”. “Quindi i nuovi elementi che stiamo portando in pista fanno entrambe le cose, si spera aggiungano prestazioni e rendano l’auto esistente più veloce, ma sono tutti mirati specificamente ad aree in cui dobbiamo migliorare la nostra comprensione.”

“Le cose che impareremo durante i test quest’anno contribuiranno direttamente allo sviluppo della W15 – ha difeso Rosie Witt -. Inoltre, non dobbiamo perdere di vista il fatto che siamo in una battaglia serrata per il secondo posto con la Ferrari, che è molto importante”. difficile. Per noi è importante: finché non avremo miglioramenti in cantiere, continueremo a fornirli per la vettura.

Riguardo a come è stato il Gran Premio del Giappone, il Direttore Tecnico ha detto: Andrea Shovlinha detto che stanno ascoltando i loro piloti per apportare modifiche per il 2024: “Non ci atteniamo a nessun concetto che avevamo prima, abbiamo una mentalità molto aperta. Abbiamo avuto due stagioni completamente disciplinate e ora siamo una squadra che sta lavorando difficile provare a tornare in testa”.

