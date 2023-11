Iga Swiatek: Numeri e record ottenuti dopo il suo storico impegno a Cancun

Iga Swatic È diventato campione per la prima volta a Finali WTA A Cancun dopo aver sconfitto Jessica Pegula. Ma oltre all’ottenimento del trofeo e al ritorno garantito al primo posto nel mondiale, l’impresa ottenuta dal polacco in Messico Ha lasciato numeri e segni che rimarranno nella storia del tennis femminile.

Iga Swiatek ha battuto record e aggiunto segni alla sua storica dedizione alle finali WTA di Cancun. Foto AP

La prima cosa da sottolineare della tennista nata a Varsavia è che è diventata la dodicesima tennista a finire l’anno al numero 1 consecutivo da quando è stata creata la classifica WTA nel 1975. Si aggiunge così alla lista di nomi già considerati vere e proprie leggende del circuito femminile: Chris Evert, Martina Navratilova, Steffi Graf, Monica Seles, Martina Hingis, Lindsay Davenport, Justine Henin, Serena Williams, Caroline Wozniacki, Simona Halep e Ash Barty.

Inoltre, è diventata la terza giocatrice nella storia a raggiungere, nella stessa stagione, almeno il WTA 250, WTA 500, WTA 1000, un torneo del Grande Slam e un torneo WTA Finals. Le altre due atlete ad esserci riuscite sono state Petra Kvitova nel 2011 e Serena Williams nel 2013. Nel 2023, Swiatek ha vinto: WTA 250 a Varsavia, WTA 500 a Doha e Stoccarda, WTA 1000 a Pechino, Roland Garros e le già citate WTA Finals.

Va inoltre notato che l’IGA è stata in grado, Dall’introduzione del formato round robin delle finali WTA, Diventa un campione con il minor numero di partite subite. A Cancun ha perso solo 20 partite Ha battuto il record di Serena Williamsche nel 2012 ne ha rinunciati 32.

Alla fine, è diventata anche la campionessa con il minor numero di partite subite in finale (1) dopo una clamorosa sconfitta per 6-1, 6-0 contro Jessica Pegula in meno di un’ora. Ha così battuto il record detenuto da Martina Navratilova e Kim Clijsters, che hanno battuto Chris Evert e Amelie Mauresmo 6-2, 6-0 rispettivamente nel 1983 e nel 2003.