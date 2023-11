Atletico – Celtic: canale tv, orari, dove e come vedere online la Champions League oggi

L’Atletico Madrid non può fallire. Inizialmente gli uomini di Simeone giocano la partita più facile del girone, ma ora La squadra di Madrid non è riuscita a battere il Celtic nel proprio stadio. Qualsiasi cosa diversa dall’aggiunta di tre punti alla loro battaglia renderebbe la qualificazione agli ottavi troppo complicata per, ancora una volta, un girone accessibile. Gli uomini di Simeone raggiungono la sfida di Champions League dopo aver perso contro il Las Palmas Nella sua ultima partita di campionato. Il Celtic, se perdesse, potrebbe essere matematicamente eliminato dalla competizione.

Programma: A che ora è la partita tra Atletico Madrid e Celtic in Champions League oggi?

Lui Atletico Madrid-Celtic Oggi, martedì, si disputerà il quarto turno di Champions League. 7 novembre 2023, a partire dalle 21:00. Allo Stadio Civitas Metropolitano. Il Real ha sempre battuto il Celtic nel suo feudo.

TV: Come vedere in diretta TV Atletico Madrid – Celtic di Champions League?

Lui Atletico Madrid-Celtic Il quarto turno della Champions League può essere visto in diretta TV attraverso la Movistar Champions League di Movistar Plus+.

Internet: come seguire online la partita tra Atletico Madrid e Celtic in Champions League?

L’incontro tra Atletico Madrid E celtico Si potrà seguire in diretta online attraverso la diretta di As.com, costantemente aggiornata. Un’ora fa, la precedente e le undici. Al termine del confronto potrai leggere il resoconto, le dichiarazioni dei campioni, un video riassunto della partita e le notizie più importanti.

