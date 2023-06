Cueva e Yotin, gli unici sopravvissuti all’ultima amichevole

Perù E Giappone Giocheranno martedì (4:55) per la quinta volta nella loro storia amichevoleE Dodici anni dopo l’ultima partita finita a reti inviolate a Niigata City.

Dodici anni in cui la nazionale asiatica è stata completamente rinnovata mentre Bicolor ha ancora giocatori di quella partita, due per l’esattezza, Grotta Cristiana E Yoshimaru Yoten.

Quella partita segnò infatti l’esordio del giocatore nella Nazionale dei “10”, che a soli 19 anni seppe formare una bella coppia con Jefferson Farfan e al 61′ lasciò una bella figura. giocato. amichevole. L’attuale capitano dello Sporting Cristal è entrato al 62′ per l’esperto Jesus Rabanal.

Anche se la partita è stata molto serrata, Il Perù è stata la squadra che ha generato più situazioniTuttavia, non è riuscito a raggiungere il tanto atteso obiettivo della vittoria a causa dei bastoni e dei contrasti di Eiji Kawashima.

Quell’amichevole ha significato per il Perù una partita di preparazione per la Copa América 2011, con Eutin titolare ma non Cueva. Yoshi è rimasto nella lista dei 23 mentre l’attuale giocatore dell’Alianza Lima è finito per essere sconvolto dall’allenatore Sergio Markarian.

Anche se non si ripeteranno nell’amichevole contro il Giappone, Luis Advincula e Raul Ruidiaz – presenti anche prima del Samurai Blue nel 2011 – compaiono nella considerazione di Juan Reynoso per i prossimi obiettivi della squadra peruviana.