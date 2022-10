Grande elogio di Ancelotti per Simeone e Atletico Madrid

L’allenatore del Real Madrid, in un’altra conferenza stampa ricca di classe, ha detto che dire che il Real Madrid è un ‘Kolista’ è un complimento

Carlo Ancelotti è tornato a sedersi sulla sedia in sala stampa. L’allenatore italiano del Real Madrid, che l’anno scorso ha vinto la Supercoppa Europea, la Champions League e la Champions League europea, ha passato in rassegna la situazione attuale della squadra bianconera, ha fatto riferimento alla cerimonia del Pallone d’Oro, si è congratulato con Karim Benzema e ha diretto le espressioni di lode a lui. Atletico Madrid e l’allenatore Diego Pablo Simeone.

Il loro detto che il Real Madrid è “Colista” è un complimento.

Alla domanda sul flusso di opinioni secondo cui questo Real Madrid è la squadra “Colista”, perché è simile allo stile che rappresenta solitamente la squadra di Simeone,. Ancelotti ha risposto: “Dire che Madrid Colista è un complimento. Ho visto l’Atleti, è stata una partita molto interessante e poi ho sentito Simeone dire che la partita lo ha commosso e sono d’accordo con lui. Quel tipo di impegno si muove e se si dice Madrid essere Colista, è un complimento”.

Congratulazioni a Gavi, Alexia, “Lewy”, Mané e Man. Città

Per quanto riguarda il Pallone d’Oro, si è congratulato con i vincitori: “Siamo tutti molto orgogliosi di ciò che ha realizzato Karim, così come Thibaut e coloro che sono vicini, come Modric e Vinicius. Siamo molto orgogliosi. Da lì, ci congratuliamo con tutti che ha battuto Gavi, Butillas, Lewandowski, Mane… così come il Manchester City, un club che rispettiamo molto e che ha fatto un’ottima stagione”. vero uomo.

Sulla scelta del Real Madrid come terzo miglior club

Alla domanda sul motivo per cui il City ha superato il Real Madrid, che è stato nominato terzo miglior club dell’anno al gala del Pallone d’Oro, l’italiano è stato brillante nella sua risposta: “Non conosco i criteri. Penso che non sanno che stiamo parlando di squadre, perché il migliore è stato il Real Madrid”. Chi ha vinto la Champions League. A livello di club non conosco gli standard, è stato difficile per noi batterli in semifinale , è stato a causa di così pochi dettagli. E hanno vinto la Premier League, e abbiamo grande rispetto per questo premio, abbiamo ricevuto il premio più grande a maggio”.

“Ci siamo congratulati con Benzema”

Affetto per Karim Benzema: “Siamo molto felici. Ne proviamo un po’ per noi stessi. Ha detto di essere molto orgoglioso di questo premio e ha anche ringraziato tutti i suoi compagni di squadra perché è quello che è, un premio individuale grazie. Con l’aiuto di una squadra”, ha detto Ancelotti. “Ci siamo tutti congratulati con lui”, ha insistito, “è già fatto, dobbiamo pensare al prossimo e domani può iniziare, mettendoci dei pezzi”.