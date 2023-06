Giorni, ore e come vedi

IL Giochi Europei 2023 Si celebrano dal 21 giugno al 2 luglio in Polonia. Vi parteciperanno quasi 7.000 atleti provenienti da 48 Paesi del continente, che si sfideranno in 29 sport, di cui 21 olimpici in Parigi 2024.

Questo evento gioca un ruolo importante sulla strada per i Giochi Olimpici. Non sorprende che distribuirà quote dirette per Parigi 2024 in 10 discipline, e in altre sei assegnerà punti per la classifica olimpica. Inoltre, parteciperà a 12 campionati europei.

È il caso di Hops che, oltre ad essere testa di serie per il Campionato Continentale, offre fino a quattro biglietti diretti per Parigi 2024, uno per il vincitore di ciascuno dei seguenti eventi:

Trampolino da 3 m sia nella categoria maschile che in quella femminile

Piattaforma da 10 m nelle categorie femminile e maschile

Scopri qui i giorni e gli orari delle gare e come guardare i salti ai Giochi Europei 2023.