La stampa internazionale è entusiasta di Checo Pérez per la sua prestazione al Gran Premio del Canada

Alex Pompeo: la Repubblica Ceca dovrebbe concentrarsi su se stessa e dimenticarsi di Max Verstappen Il nostro specialista di sport motoristici analizza il sesto posto di Sergio Perez al Gran Premio del Canada e il terzo posto di Patricio in IndyCar.

I media non hanno perdonato il pilota messicano della Red Bull dopo il suo sesto posto a Montreal

messicano Chico Perez Ha aggiunto la sua terza gara consecutiva nella stagione 2023 Formula 1 Senza essere riuscito a salire sul podio, la stampa mondiale lo considera un leader Toro Rosso È molto lontano dal livello mostrato all’inizio della campagna.

Chico Perez finito dentro Sesto posto affiliato Gran Premio del Canada E sebbene il pilota di Guadalajara rimanga secondo nella classifica piloti, vari media del motorsport sottolineano che il messicano sta attraversando un momento terribile.

“È in un tunnel buio”, ha aggiunto il messicano Un’altra disastrosa qualificazione di fila dopo Montecarlo e Barcellona. In Catalogna è stata una bella rimonta in gara, e in Canada è bastato appena per finire la gara Sesto posto. Non lotta mai per il podio, ed è un passo peggiore di quello della Ferrari. Devi ringraziare Macchina di sicurezza Per arrivare al sesto posto e non in una posizione peggiore”, ha indicato il sito OA Sport.

Checo Pérez è ancora secondo nel Campionato Piloti, ma molto lontano da Max Verstappen. Immagini Getty

da parte sua, Motorbox castigare Chico Perez Sottolineando che dopo il suo impressionante inizio di stagione, il messicano è passato dall’essere uno dei campioni del campionato a essere solo un altro pilota del campionato.

Il piccolo punto che ha preso da Lewis Hamilton alla fine della gara per il giro più veloce è simbolico di quanto sia stata brutta la giornata del messicano, che ha vacillato in mezzo al gruppo dal primo giro, quando Sainz ha rimontato il distacco che aveva fatto al via mostrando un ritmo sempre peggiore di quello della Ferrari. Macchina di sicurezza – così come i piloti Ferrari – per essere arrivati Sesto postoma poi, nonostante le gomme più morbide di Leclerc e Sainz, non è riuscito a recuperare. Per tre gare sembra un altro pilota, e non in senso positivo“.

Posto Pianeta F1 qualificato b 4 La prestazione del Chico Perez dentro Circuito Gilles Villeneuve Considerava solo una questione di tempo prima di perdere posizioni nella classifica piloti.

Con l’auto più veloce in griglia, la Il sesto posto può essere visto solo come un brutto risultato. strategia di valutazione Toro Rosso Non ha aiutato Chico Perezma chiediti questo: se Max Verstappen partisse in P12, non sarebbe in grado di sorpassare come era Chico Perez? Il portale rivelato.

“Il messicano non ha avuto il ritmo, che è un tema ricorrente nelle ultime gare, e quelle prime vittorie sembrano un lontano ricordo. Ora ha solo nove punti di vantaggio su Alonso in campionato e attualmente la battaglia sembra durare solo una modo.”

Finalmente, Gara Evidenzia le situazioni che hai superato Chico Perez Hanno descritto la sua prestazione come “abbastanza rispettabile”, tuttavia, nella classifica piloti, hanno messo il messicano come il migliore Uno dei cinque peggiori i miei autisti Gran Premio del Canada.

“Potrei inquadrare questo come un bel rimbalzo dal 12° al 6° posto in gara dopo essere stato bloccato dalle condizioni meteorologiche in Q2. Ma sarebbe molto generoso per Chico Perez, che ha faticato a tenere il passo per tutto il fine settimana. Stava lottando per prendere confidenza con i freni, la sua strategia nel secondo quarto era tutt’altro che perfetta, ma corrispondeva a quella di molti che sono passati al terzo quarto, quindi ha avuto la sua possibilità.

Poi in gara il suo ritmo non era così evidente come la sua strategia generale [más una parada tardía para ganar la vuelta más rápida] Ha fatto molti lavori pesanti in una carriera assolutamente rispettabile, ma non spettacolare”.