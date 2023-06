Peñarol: Bengochea resta direttore sportivo e Gonzalez si dimette

ESPN. comLettura: due minuti.

Pablo Javier Bengochea continua ad essere il direttore sportivo del Penarol Twitter @OfficialCAP

Ho visto PeñarolVedere ore di agitazione dentro e fuori dal campo. L’esonero di Alfredo Arias dall’incarico di allenatore dopo la sconfitta contro il River Plate ha fatto sì che questo lunedì pomeriggio fosse convocata una riunione del consiglio di amministrazione, affinché le autorità del club determinassero i passi da seguire.

Nel suddetto incontro, I membri del consiglio di aurinegros hanno votato a favore del licenziamento di Pablo Javier Bengoechea da direttore sportivo, Rendendosi conto di essere uno dei più responsabili del calcio che il Penarol ha da offrire. I voti sono stati 7 a favore della sua partenza e 4 a favore della sua prosecuzione, quindi Il presidente Ignacio Rogelo ha presentato ricorso contro un articolo dello statuto che richiedeva 8 voti per rimuovere un funzionario.

Questa è la decisione del governo presieduto da Ignacio Rogelio, per mantenere la struttura sportiva pur non avendo il sostegno della maggioranza del consiglio di amministrazione, Ciò ha portato alle dimissioni del segretario generale del club, Evaristo González, dalla sua posizione.

Nella stessa riunione del consiglio si è deliberato di sostituire la carica di segretario generale con Jorge NirenbergUna delle persone più vicine a Rogelo all’interno del partito di governo.

All’uscita del Palacio Cr. Gaston Guelfi, Consigliere Rodolfo Catino ha parlato ai media presenti Ha mostrato dove ha spiegato alcuni degli aspetti che sono stati discussi durante l’incontro.

“Roglio ci ha detto che non aveva un nome per l’allenatore, ma quello che viene dovrebbe essere di casa. La possibilità che sia stato Marcelo Brogli è esclusa”. Perché ha detto di no a una questione personale. Stiamo valutando di allenare Juan Manuel Oliveira. Bengoechea ha suggerito il nome Oscar Ferro”, E ha sottolineato “Le dimissioni di Evaristo Gonzalez mi sembrano naturali”, ha aggiunto.