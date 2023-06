È stata svelata la mascotte di UEFA EURO 2024. Ora abbiamo bisogno del tuo aiuto per darle un nome! | Coppa delle Nazioni Europee 2024

Svelata la mascotte ufficiale di UEFA EURO 2024!

Seguendo le orme dell’illustre invaso da artisti del calibro di Bernie, Goliath, Rabbit e Kenas arriva Bear, un precedente storico per il concorso. Ora arriva l’arduo compito di dare un nome alla creazione, e per questo abbiamo bisogno del tuo aiuto. Albert, Barnardo, Barnhardt o Herzi von Baar: quale dei quattro finalisti ottiene il tuo voto?

Scegli il tuo nome preferito per la mascotte di EURO 2024!

La mascotte onora il fascino duraturo dell’umile orso, le cui origini risalgono all’inizio del XX secolo in Germania. Infatti, anche le persone più astute avranno individuato un sottile filo conduttore nell’elenco dei finalisti: “bär” significa orso in tedesco.

La mascotte di Ursin sarà presentata ai tifosi tedeschi questo pomeriggio allo stadio AufSchalke, dove la Colombia ospiterà la fase finale in un’amichevole. Ma la prima a sorpresa del gioco è arrivata martedì mattina in una scuola elementare di un’altra città di Gelsenkirchen, mettendo in luce l’ambizione di ispirare dieci milioni di bambini in tutta Europa a rimanere attivi e coltivare il loro amore per il calcio e i suoi valori.

“Come genitore, so quanto sia importante catturare l’immaginazione dei bambini”, spiega Philipp Lahm, direttore del torneo EURO 2024. Con il lancio della nostra mascotte del torneo, speriamo di creare un personaggio simpatico e divertente che li ispiri a divertirsi giocare a calcio.”

Le mascotte inizieranno il loro viaggio #MakeMoves nelle scuole di tutta Europa, sfidando gli studenti a utilizzare la loro attività fisica per dare vita alle loro mascotte e farle muovere. I bambini potranno creare le proprie abilità e celebrazioni speciali e trasformarle in animazioni da torneo utilizzando la più recente tecnologia di motion capture.

“Facendo sport, i bambini acquisiscono fiducia in se stessi, migliorano le loro capacità motorie e apprendono importanti lezioni di vita che daranno forma al loro futuro. Questa mascotte porterà questo potente messaggio”, aggiunge Celia Sasic, ambasciatrice di UEFA Euro 2024 e vicepresidente della federazione tedesca Associazione Calcio.

E tra due settimane avrà anche un nome, votato dal programma UEFA Children in Schools e da te qui su UEFA.com.