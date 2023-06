Il Boca affronta Godoy Cruz in campionato

ESPN. comLettura: due minuti.

Dario Benedetto sarà titolare del Boca contro il Tomba a Mendoza Immagini Getty

Boca Juniors visitare Godoy Cruz Entro il 21 di Campionato di Lega giovedì 22 giugno alle 21:45, con Streaming premium ESPN.

Xeneize, che non pensa al torneo nazionale, deve utilizzare questa data per Rafforzare la squadra e ridare fiducia alla luce del grande traguardo dell’anno: IL CONMEBOL Libertadores. Affronta Tumba, e dopo una settimana deve farlo Gioca la classifica contro Monagas a La Bombonera.

Dopo un pareggio per 1-1 con il LanúsJorge Almiron può contare ancora una volta su alcuni calciatori importanti come Jorge Vigalche ha superato il sovraccarico muscolare, e Marcello Wiegandt, che ha rispettato il commento. da parte sua, Gonzalo Sandy È guarito dalla fascite plantare e sarà disponibile anche lui, nonostante il terzino sinistro sia stato occupato da Geniz.

Il caso di Martin Bayrou è diverso.E Luca LangoniE Michele MerintelE Franco FabraE Luigi AdvinculaE cornici rosseE Exequiel Zeballos, che ancora non può aderire alle varianti per DT.

Godoy Cruz è un concorrente che si adatterebbe bene al Boca: Ha un’ampia presa sulla sua storia (15 vittorie, 8 pareggi e 3 sconfitte) ed è ancora imbattuto in 18 partite (14 vittorie e 4 pareggi, tra cui First Division, Premier League Cup e Pro League Cup). In realtà, Le ultime due vittorie di Godoy Cruz risalgono a più di 10 anni fa Alla Bombonera per i tornei Apertura 2009 (2-3) e Clausura 2011 (1-4). L’unica vittoria di Tomba a Mendoza risale al torneo inaugurale del 2008: 4-1 (il Boca ha vinto le ultime 3 partite a Mendoza).

Collezione Daniel Uldra è Un punto sopra Xeneize in classifica E il, Nella sua ultima esibizione, è caduto contro l’Atlético de Tucumán. Tuttavia, contiene un file Striscia di imbattibilità nazionale da sette partite E Hai sconfitto due grandi come presentatore: battere Independiente, Gimnasia, Belgrano e Racing e pareggiare con Union, Lanus e Tigre.

Il Boca non è riuscito a vincere nelle ultime due date: Hanno pareggiato con Garnet e perso contro l’Arsenal a Saranda. E ritirare la bevanda amara da Sconfitta in Colombia contro il Deportivo Pereira.