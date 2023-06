Tre sopravvalutati e tre sottovalutati per il fantacalcio

Daniele DuboLettura: 5 minuti.

Sei giocatori stanno tenendo d’occhio il resto della bassa stagione, prima che arrivi il draft del fantacalcio

L’estate è alle porte e il fantacalcio inizia a scaldarsi. Ascolta: è troppo presto per arruolarti nella riformulazione dei tuoi campionati. Questo periodo dell’anno è per i nerd e i giocatori delle leghe Breed, ma proprio come te, siamo immersi nell’analisi per preparare le nostre bozze fantasy per la fine dell’estate.

La maggior parte della polvere si è depositata riguardo a una mossa di un giocatore fuori stagione, quindi abbiamo un quadro più chiaro per l’immaginazione. L’unica situazione importante con alcune situazioni ancora irrisolte è lo sprint, dove Davin CookE Leonardo FournetE Ezechiele Elliot E Caccia alla crema Tra i più grandi nomi che non hanno ancora trovato nuove case. Rimarremo agili mentre raccogliamo dati nei prossimi due mesi per finalizzare le bozze dei programmi.

Possiamo attraversare quel ponte quando arriviamo lì, ma qui ci sono sei giocatori che penso siano sopravvalutati o sottovalutati e li terremo d’occhio man mano che la stagione avanza.

Esagerato

Kenneth Walker III, linebacker destro, Seattle Seahawks: Questo è in fiamme perché ho adorato Walker l’anno scorso. Ha concluso la stagione con poco più di 1.000 yard e 9 touchdown, classificandosi RB17 in punti fantasy a partita da junior. Nonostante questa produzione di Walker, i Seahawks hanno investito una seconda scelta al draft su un running back dall’UCLA, Zac Charbonnetche lo ha impressionato dall’inizio della vacanza in campagna. Non devi disegnare un running back così a lungo in panchina, quindi ovviamente si aspettano che Charbonnet contribuisca all’offesa. Inoltre, hanno aggiunto un ricevitore largo al primo round Jackson Smith Njegba, che avrà anche un ruolo. Ci sono molte bocche da sfamare qui, quindi ho Walker che riesce a malapena a entrare nella top 20 tra i corridori.

Michael Pittman Jr., WR, Indianapolis Colts: Finendo con il titolo WR16 nel 2021, il valore di Pittman ha subito un colpo dal gioco incoerente come quarterback, e questo è positivo, perché è arrivato quasi nauseabondo piuttosto che incoerente, ma non siamo qui per vacillare. con la semantica. Questa valutazione “esagerata” non aveva nulla a che fare con Bateman come giocatore. Riguarda al 100% la situazione in cui si trova, ancora una volta, con un passante sotto il centro. Questa volta è la quarta scelta assoluta dall’ultima bozza, Antonio Richardson, lanciandogli la palla, e questa è la precisione di cui Richardson ha bisogno per lavorare nella maggior parte del suo gioco. Pittman può superare molto le sue dimensioni, ma avrà bisogno di un serio aiuto per tornare ai suoi giorni da top 20 wide receiver. Attualmente Pittman come il mio WR30.

Evan Ingram, TE, Jacksonville Jaguars: Ingram è un’altra vittima di una svolta criminale. Si è stabilito come un forte ricevitore per il quarterback Trevor Lorenzo La scorsa stagione è andato a finire TE7 con record in carriera in ricezioni (73) e yard in ricezione (766). Ci sono due punti negativi qui. Innanzitutto, ha avuto solo quattro touchdown l’anno scorso, che è stato il secondo totale più alto della sua carriera. Non riesce proprio ad arrivare alle ciglia: è un infila, non un creatore di punti. secondo, Calvin Ridley Superando questo attacco annunciando 1.400 yard in ricezione in questa stagione, più loro Christian KirkE Costume Jones E Travis Etienne Jr Ottieni i tocchi qui. Se Engram non va in end zone, ha bisogno di dimensioni, e quest’anno non sarà così tanto con Ridley che si unisce al gruppo ricevente come un vero WR1. Ho un Engram come TE10.

Sottovalutato

Samaj Perrin, linebacker destro, Denver Broncos: Dopo aver trascorso le ultime tre stagioni e mezzo a Cincinnati, Perrin si è trovato in una posizione interessante a Denver. Tecnicamente, è il backup del 23enne. Javonte Williams, che è tornato da uno strappo al legamento crociato anteriore e ha subito un danno collaterale al legamento crociato nella quarta settimana della scorsa stagione. E mentre apprezzo l’implacabile positività dell’allenatore Sean Payton, ci sono buone possibilità che Perrin si ritroverà con un ruolo enorme nel processo, considerando quanto sia povero il gruppo di running back. È una piccola dimensione del campione, ma nelle sue 13 partite professionali con almeno 15 touchdown, Perine ha segnato 13 touchdown e segnato almeno 16 punti fantasy in sette di quelle partite. Al momento ho Perine nella RB32, una posizione che potrebbe cambiare a seconda delle voci che circondano Dalvin Cook o di ciò che Williams sente durante il campo di addestramento.

Deontay Johnson, WR, Pittsburgh Steelers: Cominciamo con questo: garantisco che Johnson ha ottenuto un passaggio da touchdown nel 2023. Se hai prestato attenzione in questa stagione, ci hai sentito parlare della storica stagione 2022 di Johnson, diventando il primo giocatore nella storia della NFL con almeno 85 prese e nessun touchdown. Questo non accadrà più. Tra la regressione positiva dell’analista ESPNprevede Mike Clay, sviluppi Kenny Beckett Godendo di una media bassa all’inizio della sua seconda stagione, Johnson sta per migliorare rispetto a quello che ha fatto l’anno scorso e puoi averlo con uno sconto! Ha come ricevitore vicino ai primi 20, ma il suo attuale piazzamento medio nel draft lo colloca in territorio WR3/flex.

Romeo Dobbs, WR, Green Bay Packers: So che tutti amano Cristiano Watson. Qualunque cosa Clay parli, e probabilmente ha ragione perché di solito lo è, non dimenticarti di Dobbs. All’inizio della bassa stagione, c’erano preoccupazioni per il passaggio lungo da Giordano amore. Penso che “l’angoscia traballante” fosse l’espressione dell’amore quando gli veniva chiesto. Questo aggiunge valore a Doubs e al suo ruolo nello slot. Mentre gran parte del valore di Watson sarà associato al passaggio profondo di Love, i passaggi diretti a Doubs saranno molto più sicuri ed efficaci. Certo, Doubs non ha le capacità di Watson, ma Watson ora ti costa una scelta del quinto round e Doubs è gratuito. C’è valore in Doubs come gioco flessibile in questo nuovo attacco di Packers.