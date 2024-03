Paulo Guerrero non giocherà la partita di Cesar Vallejo contro l'Alianza Atletico, ma si unirà alla squadra peruviana: cosa è successo?

Paolo Guerrero Sono rimasto sorpreso mentre viaggiavo in Brasile dopo aver litigato Università César Vallejo in vista di Ragazzi atletici Domenica scorsa, 10 marzo. Il veterano attaccante ha mostrato chiari segni di dolore e ha rilasciato dichiarazioni oneste al suo arrivo all'aeroporto Jorge Chavez. E ora la brutta notizia è stata confermata per… “Poeti”.

Lui 'predatore' Non parteciperà al prossimo duello dell'UCV contro Alleanza sportivaChe si terrà giovedì prossimo 14 alle 13,30 allo stadio Campeones del 36, situato nella calda città di Solana. La cosa sorprendente è questa 'nove' Sì, parteciperà agli allenamenti della Nazionale Squadra del Perù Dopo essere stato chiamato da Jorge Fossati.

Quello che è successo? Sarà tutta una decisione prendersi cura del 40enne. L'ex giocatore dell'Amburgo ha ricevuto un forte colpo dal centrocampista Juan “Cheng” Morales Nella sconfitta contro “razzo”Ciò lo ha portato a essere sostituito al 78 'e ad uscire zoppicando dallo stadio Miguel Grau di Callao.

Secondo il giornalista Kevin Pacheco dell'RPP, “Paulo Guerrero non giocherà in via precauzionale contro l'Alianza Atletico.”. Capitano e capocannoniere di tutti i tempi della Nazionale “due toni” Ancora “Soffre un gonfiore al piede destro e lo staff tecnico di Roberto Mosquera non ha intenzione di rischiarlo”..

Guerrero sarà così disponibile a unirsi ai lavori in Lavidina, che inizieranno oggi con la presenza in fabbrica Alessandro Kalins. L'attaccante arriverà in Perù nei prossimi giorni dopo aver trascorso un po' di tempo con la famiglia a Rio de Janeiro.

La malattia di Paulo Guerrero non è una considerazione, e per questo motivo Jorge Fossati lo ha inserito nella sua lista di 29 convocati per giocare le amichevoli contro di loro. Nicaragua E Repubblica Dominicana Per il doppio appuntamento FIFA. probabilmente, 'predatore' Concludere il recupero al Villaggio Sportivo Nazionale e raggiungere le condizioni ideali per gli impegni.

Lui 'sottile'Come sapete, si è riferito alla chiamata come “PG9”. “Lo vedo con un’enorme motivazione per andare ancora oltre, perché è competitivo. Dal mio punto di vista è un ragazzo molto competitivo e spero che continui a crescere come ha fatto a Vallejo. La sua presenza è importante e non è necessario menzionare nel dettaglio tutte le sue virtù.

Poco dopo essere salito sull'aereo per il Brasile, è stato intercettato dalla stampa e ha rilasciato brevi dichiarazioni sul disagio fisico che stava vivendo a seguito del violento contrasto sul centrocampista Morales nella partita di Cesar Vallejo contro lo Sport Boys della settima giornata della Liga 1 2024. Torneo di Apertura.

Lui 'predatore'Ha subito escluso che la malattia lo avrebbe tenuto lontano dai tribunali per un lungo periodo. “Ho molto dolore, “Fortunatamente ho fatto il test e non ci sono stati infortuni gravi.”. Allo stesso modo, ha incolpato “Cheng” Sottolineando che la sua assenza faceva parte del calcio.

Jorge Fossati ha chiesto di anticipare le partite all'ottavo turno del torneo inaugurale in modo che i convocati per il torneo nazionale possano allenarsi il prima possibile. Paolo Guerrero sarà uno degli atleti che saranno in azione al Fedina questa settimana.

In questo modo l’attaccante veterano è avvantaggiato Gianluca Lapadolache arriverà tre o quattro giorni prima della prima amichevole, e potrebbe far parte della formazione titolare nella sfida contro NicaraguaVenerdì prossimo, 22 marzo, alle 20:30 allo Estadio Alejandro Villanueva, altrimenti noto come Maute.