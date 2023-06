Un record difficile che Colo-Colo cercherà di ribaltare a La Bombonera

ESPN. comLettura: due minuti.

Colo-Colo e Boca Juniors hanno giocato un ruolo da protagonisti nella loro storia in grandi partite che sono rimaste nella memoria dei tifosi di entrambe le squadre per il livello e la condizione delle partite.

In totale, ci sono state 29 partite, contando le partite ufficiali e le amichevoli, con 19 vittorie per Xeneize e solo sei per Kashyk. Ma senza dubbio quello che la gente ricorda di più è l’evento accaduto nel 1991 nelle semifinali del torneo CONMEBOL Libertadores.dove per il meraviglioso presente che hanno vissuto, hanno chiamato questa chiave l’attesa finale della competizione internazionale.

L’ultima partita che hanno avuto è stata a La Bombonera il 27 marzo 2008. Immagini Getty

Stasera, lo scontro tra cileni e argentini stabilirà un nuovo record sul campo mentre i bianchi tenteranno di porre fine a una serie negativa contro Xeneize.

Colo-Colo non ha conosciuto vittorie a La Bombonera, roccaforte in cui Cassic ha giocato quattro volte per la CONMEBOL Libertadores, aggiungendo tre sconfitte e un pareggio.

Ecco i dettagli:

16 maggio 1991, semifinale di andata: Boca Juniors – Colo-Colo 1-0

3 aprile 2003 Fase a gironi: Boca Juniors 2-2 Colo-Colo

3 marzo 2004 Fase a gironi: Boca Juniors 2-0 Colo-Colo

27 marzo 2008 Fase a gironi: Boca Juniors 4-3 Colo-Colo

E così, con quello sfondo, il cast di Gustavo Quinteros salterà in campo martedì per provare a sferrare un duro colpo all’Argentina, in una partita da vedere. da Alle 20:00 da Star Plus.