Mkhitaryan, al bivio della finale di Champions League

L’armeno, Mkhitaryan, aveva già saltato la finale di Europa League disputata in Azerbaigian quando giocava con l’Arsenal nel 2019. Autorità Palestinese

carriera calcistica Armeno Henrikh Mkhitaryan Era pieno di incroci.

Nessuno di loro era solo un atleta.

In questi giorni ne incontra un altro.

Dove sarebbe in discussione questa definizione? ad Istanbul. capitale di Stato, Türkiye, in lotta geopolitica da decenni con la nazione Mkhitaryan.

Armenia e Turchia sono vicine. Condividono 286 km di confine, ciascuno chiuso. Non ci sono collegamenti via terra e, fino a poco tempo fa, non ci sono voli commerciali tra i due Paesi. IL Le relazioni diplomatiche praticamente non esistono.

La base del risentimento è il rifiuto di Türkiye di riconoscere il genocidio armenoperpetrato dal governo dei “Giovani Turchi”. L’impero ottomano tra il 1915 e il 1923 Che consiste di Lo sterminio o la deportazione in condizioni disumane di tutti gli armeni etnici che vivevano sul suo territorio.

In quel periodo furono uccisi tra 1,5 e 2 milioni di civili armeni, la maggior parte dei quali uccisi da agenti del governo ottomano. Molte persone sono morte quando sono state costrette a lasciare il Paese a piedi, attraversando centinaia di chilometri attraverso zone desertiche.

Il confronto è profondo e culturale. nessuna via d’uscita.

Da altre latitudini verrebbe da pensare che basterebbe puntare solo sullo sport, in finale di Champions League. Lascia il politico.

Mkhitaryan sa che questa non è un’opzione.

Non devi pensarci. L’argomento fa parte della privacy del suo paese.

I conflitti con i loro vicini, poiché sono storici, non cessano di integrarsi nell’attuale vita quotidiana degli armeni.

Non sono pochi i turchi che professano di odiare gli armeni. Senso del reciproco.

Ma nel caso di Mkhitaryan c’è un altro motivo, o più importante: l’esperienza personale.

Nel 2019, quando era un giocatore dell’Arsenal, ha saltato la finale di UEFA Europa League contro il Chelsea perché giocata a Baku, capitale dell’Azerbaijan, altro vicino con cui l’Armenia è in feroce conflitto e che è anche alleato della Turchia.

Il volante sentiva che nessuna garanzia era stata data per la sua sicurezza, e con grande dolore, Ho deciso di uscire dalla riunione.

Sia la UEFA che il governo dell’Azerbaigian hanno detto all’epoca che avrebbero potuto proteggerlo e permettergli di giocare la finale senza paura. Ma il fatto è che alla vigilia della partita, E la polizia locale ha chiesto ai tifosi di “Artiglieria”, che giravano per la città con indosso la maglia di Mkhitaryan, di togliersela.

Ora è un paese diverso, anche se la situazione è simile.

Si tratta di andare a giocare una partita di calcio nella “zona nemica”.

Rischiare la vita per giocare a pallone.