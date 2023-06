Gustavo Serpa sogna di promuovere milionari con Falcao

ESPN. comLettura: due minuti.

maggior contributore a MilionariGustavo Serpa, è stato ospite di ESPN360 Dove ha parlato di un possibile arrivo Radamel Falcao García Per rafforzare la squadra della capitale nella seconda parte della stagione.

Falcao è il sogno di un milionario. EFE

“Il tema Falcao è un vecchio sogno per i fan e per me come capitano. Ho provato a parlargli diverse volte quando ero a Madrid, ma per problemi di agenda non è stato possibile e proverò a parlare ora che non ci sonodisse il comandante.

Il manager ha detto che stava cercando un modo per incontrare l’aggressore per discutere la sua proposta e cercare di farla arrivare al team di rappresentanza dell’ambasciatore.

“Dal punto di vista aziendale, ho tutta la volontà di farlo, Ma vedo che è molto difficile dal punto di vista di Falcao, a causa del suo tempo nella vita, a causa della sua situazione familiare, a causa di tutto ciò che significa trasferire una grande famiglia a Bogotà.E avendo vissuto in Europa in luoghi così interessanti dove lui e la sua famiglia vivevano.

Infine, Serpa ha confermato che questo sarebbe molto difficile, anche se si impegnerebbe in tutti i modi per poter incontrare il giocatore.

“Penso che sarà complicato per FalcaoSaab, spero che venga, lo sogniamo, proveremo a chiedergli di farlo, ma non sono molto ottimista che prenda questa decisione”.