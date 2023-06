MLS e Arsenal si sfideranno ciascuno in cinque sfide durante la MLS All-Star Skills Challenge 2023

ESPN digitaleLettura: 3 minuti.

Messi continua ad aumentare la sua eredità con l’Argentina Lionel Messi ha segnato il gol più veloce della sua carriera nella vittoria dell’Argentina sull’Australia.

Un totale di 10 stelle da La Major League Soccer (MLS) affronterà 10 stelle dell’Arsenal Football Club in una prova di abilità calcistiche la notte prima dell’MLS All-Star Game del 2023 martedì prossimo, 18 luglio all’Audi Field.

La MLS All-Star Skills Challenge offrirà ai fan cinque sfide dal vivo tra MLS e Arsenal che richiedono controllo di palla, precisione, strategia e lavoro di squadra.

L’edizione 2023 include le seguenti sfide:

Sfida di tiro con l’arco: I giocatori devono sparare in modo rapido e preciso per guadagnare punti. Le squadre hanno 60 secondi per colpire 12 bersagli all’interno della porta, il che equivale a un valore variabile a seconda della difficoltà.

Sfida tattile: Il controllo della palla sarà messo alla prova mentre i giocatori saranno sfidati a controllare e reindirizzare le raffiche verso uno dei quattro bersagli designati.

Cross ball e sfida di pallavolo: I concorrenti tentano di segnare un goal per il portiere della squadra avversaria usando rigorosamente calci volanti.

Hector Herrera, centrocampista, Houston Dynamo. Immagini Getty

supera la sfida: Con velocità e precisione, i giocatori guadagnano punti effettuando passaggi direttamente sui bersagli posizionati in tutto il campo.

Sfida traversa: I giocatori tentano di colpire la traversa da due aree: fuori area e poi a 40 metri dalla porta.

I roster della squadra da 10 uomini per MLS e Arsenal Skills Challenge saranno annunciati presto.

KEHLANI POSIZIONA LA MUSICA

La star dell’R&B Kehlani, due volte nominata ai GRAMMY®, sarà la protagonista dell’MLS Gala of Stars con l’ospite speciale DJ Pee Wee lunedì 17 luglio a Washington.

“In quanto tifoso di calcio di lunga data, sono entusiasta di esibirmi all’MLS All-Star Concert a Washington, DC il mese prossimo. C’è una bellissima intersezione tra sport e musica. Sono entusiasta di riunire quella passione in questo concerto speciale”, Al disse Kahlani.