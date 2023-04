Cole copre l’intera strada, gli Yankees annullano Twins 2-0

Gerrit Cole ha segnato due punti con 10 strikeout per la sua quarta carriera e la seconda partita completa nei principali campionati in questa stagione, e domenica i New York Yankees hanno battuto i Minnesota Twins 2-0.

DJ LeMahieu ha consegnato un singolo RBI e l’ha aggiunto per gli Yankees, che hanno pareggiato la serie di quattro partite con un punteggio di 2-2.

Cole (4-0) ha abbassato la sua ERA a 0,95 in quattro partenze. I Twins hanno chiuso con 109 punti battuti in sole 2 ore e 7 minuti. Ha ottenuto gli ultimi nove in 25 minuti e ha ritirato l’ex compagno di squadra degli Houston Astros Carlos Correa con un’uscita per la finale.

È stata la settima partita completa di Cole della sua carriera nel basket e la prima dal 10 luglio 2021 a Houston.

L’altra partita completa nei principali campionati di quest’anno ha visto protagonista anche il Minnesota, con il vincitore del NL Cy Young Award Sandy Alcantara che ha segnato tre battitori per Miami in una vittoria per 1-0 il 4 aprile.

Per i Twins, Puerto Rico Correa è 4-0, Cristian Vasquez è 3-0 e Jorge Miranda è 3-0. Il colombiano Donovan Solano, dal 3-1.

Per gli Yankees, il venezuelano Jiliber Torres è 3-1 e Oswaldo Cabrera è 3-0.