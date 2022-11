16 giocatori del Barcellona che giocheranno la Coppa del Mondo 2022

La data ha causato un esodo di massa nello spogliatoio del Barcellona quando la squadra era in testa al campionato

Xavi darà ai giocatori qualche giorno di riposo al loro ritorno. Il team inizierà a lavorare il 5 dicembre

Il FCB è arrivata capolista Alla pausa motivata dal Mondiale in Qatar. Lo ha fatto anche fuori dalla Champions League, eliminando nella fase a gironi contro Bayern Monaco e Inter. Testa e croce per Xavi Hernández. L’allenatore, che ha dovuto affrontare l’esodo dei giocatori a causa dei Mondiali – otto nazionali hanno preso in carico fino a 16 giocatori – sta già valutando un ritorno alla competizione.

L’uomo di Egar e la sua squadra stanno calcolando tutto per tutta la durata del Mondiale affinché il ritorno non comporti alcun rialzo. Attualmente, Tre giocatori sono già in vacanza fino al 5 dicembre, Data di ritorno al lavoro della squadra: Bellerin, Marcos Alonso e Inaki Peña. Da parte sua, Pique lo ha annunciato Chiudi la scarpa Anche se c’è un contratto fino a giugno 2024.

Altri due giocatori con dinamiche da prima squadra pur avendo un sottoprofilo, Baldi e Pablo TorriSono stati convocati anche nella squadra spagnola Under 21 Arnau TenasChe affronterà il Giappone in un’amichevole in programma a Siviglia venerdì 18. BennaIl giorno successivo inizierà il periodo di ferie. Paolo Torre Si unirà al ramo che continua a gareggiare in campionato (Al-Ittihad I, Gruppo 2).

due feriti

ferito Casey e Sergio Roberto Continueranno con il piano pianificato. L’ivoriano ha riportato un infortunio al bicipite alla coscia sinistra il 1° novembre, nella partita di Champions League contro il Viktoria Plzen, e dovrebbe tornare a gennaio 2023. La squadra giovanile ha subito una lussazione alla spalla sinistra in un duello contro l’Athletic in ottobre. 23 e Il periodo di congedo è stato fissato in circa sei settimane.

Xavi sa che gran parte del suo bottino è in gioco in questa stagione. Dopo aver messo insieme una squadra funzionalmente adattata alle sue esigenze (otto impegni se è incluso il cantabrico Pablo Toure), L’allenatore del Barcellona deve sostenere il titolo (La Liga) per continuare a costruire il Barcellona nel futuro. Per questo da tempo programma e prepara quella che sarà la seconda parte di una stagione atipica, che si svolgerà tra gennaio e giugno 2023.

Valutazione

Con i giocatori dell’FC Barcelona concentrati con le loro nazionali in Qatar eliminate, avranno alcuni giorni di riposo prima di tornare alla disciplina della prima squadra, compresi quelli che potranno raggiungere la finale il 18 dicembre. in questo modo, Xavi ripristinerà le truppe nelle migliori condizioni possibili.

L’FC Barcelona tornerà alle competizioni nel fine settimana del 31 dicembre 2022 o 1 gennaio 2023 (data non ancora confermata). Lo farà dando il benvenuto all’Espanyol al Camp Nou Nella quindicesima giornata di campionato. In casa, la squadra del Barcellona ha già giocato sette partite e segnato sei vittorie consecutive. Hanno segnato solo un pareggio (Rayo Vallecano) nella partita di aperturaMa le sue reti non hanno subito gol contro di lui.