Mondiali 2022 Qatar: la Serbia ai Mondiali 2022: la lista, i convocati, il girone e il calendario in Qatar

Elenco completo della Serbia

portieri : Vanja M. Savic (Torino), Predrag Rajkovic (Maiorca) e Marko Dmitrovic (Siviglia)

difese : Milos Vilkowicz (Werder Brema), Strahinya Pavlovic (Red Bull Salisburgo), Strahinya Irakovic (Stella Rossa), Nikola Milinkovic (Fiorentina), Stefan Mitrovic (Getafe), Filip Mladenovic (Legia Varsavia), Sardan Babic (Odera).

centrocampisti : Nemanja Gudelli (Sevilla), Serge Savic (Lazio), Sasa Lukic (Torino), Filip Kostik (Juventus), Uros Rasic (Braga), Ivan Ilic (Hellas Verona), Andrea Zivkovic (Bauk Salica), Darko Lazovic (Hilas Verona) ) ), Nemanja Maksimovic (Getafe), Marko Grujic (Porto).

attaccanti: Aleksandar Mitrovic (Fulham), Filip Djuric (Sampdoria), Nemanja Radonec (Torino), Luka Jovic (Fiorentina), Dusan Tadic (Ajax Amsterdam), Dusan Vlahovic (Juventus).

Calendario della Serbia e partite della Coppa del Mondo

Turno 1: Brasile – Serbia (giovedì 24 novembre alle 20:00)

(giovedì 24 novembre alle 20:00) 2 round: Camerun – Serbia (lunedì 28 novembre ore 11:00)

(lunedì 28 novembre ore 11:00) 3 round: Serbia – Svizzera (venerdì 2 dicembre alle 20:00)

Le partite serbe possono essere guardate dal vivo e gratuitamente Sito Web RTVE anche obiettivo globale. La partita di apertura, un’altra per ciascuno dei restanti sette gironi della prima fase, quattro ottavi, due quarti, semifinali e finale, può essere seguita in diretta e gratuitamente attraverso La 1 de TVE S Telesport. Il resto lo vedrà obiettivo globale.