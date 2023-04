Clay Action si reca a tre eventi con protagonista Djokovic, Alcaraz e Ron | Giro dell’ATP

Dopo un’entusiasmante settimana a Monte Carlo, l’ATP Tour continua la sua stagione sulla terra battuta con eventi a Barcellona, ​​​​Banja Luka e Monaco.

Carlos Alcaraz guida il campo al Barcelona Open Banc Sabadell, un evento ATP 500. Il numero uno al mondo Novak Djokovic è la testa di serie all’Open Srpska e il qualificato di Monte Carlo Holger Rohn cercherà di mantenere il suo slancio al BMW Open by American Express. .

ATPTour.com esamina cosa tenere d’occhio in ciascuno dei tre tornei.

Guarda i dipinti: Barcellona | Banja Luca | Monaco

Cinque cose da vedere a Barcellona

1) Campione in carica: Alcaraz torna al Real Club de Tenis Barcelona-1899, dove ha vinto il titolo lo scorso anno. Numero 2 del mondo 18-2 con due titoli (Buenos Aires e Indian Wells) in questa stagione. L’anno scorso, Alcaraz è arrivato al Barcellona dopo non aver vinto una partita nel torneo, ma ha vinto con tre giocatori sulla strada per vincere il titolo. Il 19enne giocherà contro Elia Ivaska o Nuno Borges.

2) Il peccatore è in grazia: Pepperstone ATP Live Race To Il terzo giocatore di Torino, Jannik Sinner, sta giocando il miglior tennis della sua carriera. L’italiano ha raggiunto almeno le semifinali nei suoi ultimi cinque tornei (il titolo a Montpellier e le finali a Rotterdam e Miami). La semifinalista del Barcellona 2021 tenterà una corsa più profonda in questa edizione, a partire da una partita contro Diego Schwartzman o Wu Yiping al secondo turno.

3) Stelle da tenere d’occhio: Ci sono molti giocatori da tenere d’occhio durante il sorteggio, guidati dalla seconda testa di serie Stefanos Tsitsipas, due volte finalista. Il campione dell’Estoril Casper Ruud è la terza testa di serie e cercherà di continuare a ritrovare il suo slancio dopo un inizio di stagione lento. La quinta testa di serie Frances Tiafoe ha dato il via alla sua campagna europea dopo aver vinto il suo primo titolo su terra battuta a Houston.

4) L’armata spagnola: Alcaraz guida una squadra forte di 11 giocatori spagnoli nel tabellone principale. Alejandro Davidovich Fokina è la testa di serie numero 10. Roberto Bautista Agut è la testa di serie numero 13. Bautista Agut potrebbe essere un avversario del terzo turno per Alcaraz. Invitati dall’organizzazione del torneo sono i favoriti locali Pablo Andujar, Feliciano López, Daniel Rincon e Fernando Verdasco.

5) Il campo dei doppi caricati: Wesley Koolhoff/Neil Skupsky e Rajeev Ram/Joe Salisbury sono le prime due teste di serie in un campo gremito, con tre campioni Masters 1000 dell’anno: Matthew Ebden/Rohan Bubanna (Indian Wells), Santiago Gonzalez/Edouard Roger-Vaslin (Miami) . ) e Ivan Dodig/Austin Krajesek (Monte Carlo). In campo anche Tsitsipas (con Nicolas Mahut) e Senner (con Alex de Minaur).

Cinque cose da vedere a Banga Loka

1) Djokovic di nuovo in azione: Una settimana dopo la dura sconfitta al terzo turno contro Lorenzo Musetti a Montecarlo, Djokovic proverà a ritrovare il suo slancio a Banja Luka. Il numero 1 del mondo è 16-2 in questa stagione e ha vinto titoli ad Adelaide e agli Australian Open. Affronterà un duro test di apertura contro il numero tre del mondo Stan Wawrinka o il francese Luca van Asch, #NextGenATP.

2) Rublev in altezza: Il secondo seme Andrei Rublev è arrivato in Bosnia-Erzegovina pieno di fiducia dopo aver vinto il suo primo titolo ATP Masters 1000 a Monte Carlo. Dopo aver vinto quattro dei suoi 13 titoli ATP Tour sulla terra battuta, Rublev cercherà di aggiungere un altro tetto alla sua collezione questa settimana. Aperto contro Hugo Gaston o Juan Pablo Varelas.

3) Wawrinka in cerca di indirizzo: Wawrinka ha mostrato sprazzi della sua forma migliore nelle ultime settimane, anche quando ha eliminato Holger Rohn, qualificatosi a Monte Carlo, a Indian Wells. Sarà questa la settimana in cui Wawrinka vincerà la sua prima corona da Ginevra 2017? Gli svizzeri dovranno affrontare una dura sfida iniziale contro Van Asch. Se lo batte, citerà la testa di serie Djokovic.

4) Moonves guida gli ospiti: Le wild card individuali sono state assegnate alla top ten Gael Monfils, al serbo Hamed Medjedović (allenato da Viktor Troicki) e al favorito di casa Damir Dzumhur. Monfils sta cercando di rimettersi in forma dopo aver perso più di sei mesi per un infortunio al piede.

5) Moray/Venere, seme superiore: Jamie Murray e Michael Venus guidano il campo di doppio. Con 46 corone a livello di tour di doppio tra di loro, cercheranno di assicurarsi il loro secondo titolo come squadra dopo aver vinto all’inizio di quest’anno a Dallas. I belgi Sander Gilles e Joran Vliegen, campioni di questa stagione Bony ed Estoril, sono secondi in classifica.

Cinque cose da vedere a Monaco

1) Ron, il mio primo preferito: La superstar danese Ron ha raggiunto la sua seconda finale ATP Masters 1000 a Monte Carlo e ha aggiunto altre due vittorie contro i primi dieci membri del principato al suo curriculum in crescita. Il 19enne proverà ad andare avanti a Monaco, dove ha trionfato l’anno scorso al suo debutto nel torneo. Ron inizierà il suo torneo contro Thiago Montero o Yannick Hanfmann.

2) Zverev, il favorito di casa: La terza testa di serie Alexander Zverev è due volte campione a Monaco, dove detiene un record di 14-6. Il tedesco farà la sua nona apparizione nell’ATP 250 e proverà a partire bene contro Ugo Humbert o Christopher O’Connell.

3) Ispirato da Fritz: La seconda testa di serie Taylor Fritz ha iniziato bene la stagione sulla terra battuta a Monte Carlo, avanzando alle semifinali dell’evento Masters 1000 per la prima volta in superficie. L’americano, che quest’anno ha già vinto a Delray Beach, proverà a conquistare il suo primo titolo sulla terra battuta.

4) Tempo a tema? Dominic Thiem è tornato a Monaco per la prima volta dal 2016, quando raggiunse la finale. L’austriaco, che sta gareggiando in singolo e doppio (con Matthias Bachinger) questa settimana, ha guadagnato slancio nella sua ricerca di una forma migliore raggiungendo i quarti di finale dell’Estoril e sconfiggendo l’ex top 10 Richard Gasquet a Monte Carlo.

5) Favorito nazionale in doppio: I tedeschi Kevin Krawietz e Tim Poetz sono le prime teste di serie nel sorteggio di doppio. Cercheranno di assicurarsi il loro primo titolo ATP Tour insieme questa settimana. Tuttavia, il campo è duro, con la seconda testa di serie Juan Sebastian Caballe e Robert Farah che è stata una delle coppie più costanti dell’ultimo decennio.