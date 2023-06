Yuki Tsunoda si unisce alla Red Bull Formula Nurburgring al fianco di Sebastian Vettel

Un anno di eventi per la Red Bull Racing, che non solo guiderà la sua vettura di Formula 1 sulle strade di Madrid il 15 luglio, ma ha anche preparato eventi in tutta Europa, tra cui la Red Bull Formula Nürburgring dove l’inferno verde e la sua pista Nordschleife saranno le stelle.

Piloti di Formula 1 sul Nordschleife

All’evento, confermato alla presenza di Sebastian Vettel che siederà ancora una volta al volante della Red Bull di Formula 1, oltre a Daniel Ricciardo, si aggiunge ora Yuki Tsunoda, anche se il giapponese utilizzerà una vettura a lui sconosciuta Honda NSX GT3, vestita con una livrea AlphaTauri In primo piano visto la scorsa stagione in DTM GT3.

Il suddetto spettacolo si svolgerà il 9 settembre e sarà accompagnato da uno dei grandi eventi del circuito, il 12 Hours of NES Championship, precedentemente noto come VLN. Anche per questo i partecipanti dovranno acquistare un posto da 29€ a 59€, compreso l’ultimo accesso all’arena.

“Non ho mai guidato al Nurburgring prima, quindi non vedo l’ora che arrivi l’evento di settembre. Non vedo l’ora di guidare la mia HONDA NSX GT3 Evo, una fantastica macchina vincente, una macchina vincente ai massimi livelli in Competizione GT3, il circuito Nordschleife è leggendario, l’ho appena provato nel videogioco Gran Turismo e mi è piaciuto molto”.Yuki Tsunoda ha aggiunto.

Gruppo di contenuti Red Bull

Sebastian Vettel prenderà il controllo della Red Bull RB7 con cui il tedesco ha conquistato il suo secondo Campionato del Mondo di Formula 1 nel 2011 con 11 vittorie e diciassette podi su diciannove possibili. Daniel Ricciardo guiderà la Red Bull RB8 in questa stagione, un’auto che ha vinto anche il titolo piloti nel 2012 ma in maniera più serrata, con appena cinque vittorie.