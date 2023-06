Anita e Burna Boy ospiteranno lo spettacolo della finale di UEFA Champions League 2023 di Pepsi | Champions League

La superstar brasiliana Anita e la cantante, cantautrice e produttrice multi-platino nigeriana Berna Boy saranno gli headliner dello show della Pepsi alla finale di UEFA Champions League del 2023, con Alesso confermato come ospite speciale.

Nata a Rio de Janeiro, l’artista trentenne ha raggiunto il suo successo numero uno in Brasile con Zen nel 2013. Una grande star in tutta l’America Latina, Anitta è diventata un fenomeno sempre più globale, con grandi fan negli Stati Uniti, in Europa e oltre . . Paesi.

“Sono impaziente di condividere il conto con Burna Boy”, ha detto. “Daremo uno spettacolo imperdibile per i fan nello stadio e in tutto il mondo, quindi assicurati di assistere allo spettacolo il 10 giugno, non vorrai perderlo!”

Meglio conosciuto per le sue canzoni di successo Last Last e It’s Plenty, Burna Boy porterà la sua energia e l’atmosfera Afrobeat a milioni di fan prima di dare il via alla più grande partita di club del mondo.

“Da grande tifoso di calcio, so che non c’è niente di più grande della UEFA Champions League”, ha detto Burn Boy. “Ecco perché sono così entusiasta di esibirmi sul palco della Pepsi nella finale di quest’anno. La musica e il calcio sono la combinazione migliore, quindi sai che farò rock e magie a Istanbul. Il mondo non è pronto per questo Cosa c’è davanti!”.

La superstar svedese Alesso si unirà al duo sul palco come ospite speciale. Lui e Anita hanno già collaborato alla loro canzone del 2017 Is That for Me.