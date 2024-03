Ora puoi provare gratuitamente la Principessa Peach! Showtime, una nuova esclusiva per Nintendo Switch

EIl 22 marzo è una data molto importante nel calendario di migliaia di amanti della musica. i giochi, dove verranno rilasciati alcuni videogiochi interessanti. Uno di essi è Principessa Peach: è ora dello spettacolo!, una nuova esclusiva per Nintendo Switch che ci permetterà di vivere un'avventura con la principessa in un modo mai visto prima. Tanto che non solo si presenta come un'avventura senza precedenti, ma ci permetterà di scoprire altri lati di Peach attraverso le sue trasformazioni molto diverse.

La Regina del Regno dei Funghi, infatti, potrà sfoggiare tutte le sue abilità di spadaccina, detective o pasticciera utilizzando tante trasformazioni diverse. Meglio ancora, se attira la tua attenzione, Ora puoi scaricare la versione di prova gratuita e provarla. Esatto, Nintendo ha reso disponibile una beta a tutti i suoi giocatori. È disponibile tramite lo stesso negozio online e ci permetterà di goderci le prime parti della storia senza alcun costo.

Principessa Peach: è ora dello spettacolo! Rilascio demo gratuito

È senza dubbio qualcosa di interessante, perché parliamo di un'esperienza vista raramente nella saga di Super Mario. Personalmente da allora ho sempre apprezzato questo tipo di iniziative Non credo che ci sia niente di meglio di una demo per incrementare le vendite dei giochi Per dare ai giocatori un segnale di fiducia. Inoltre, per chi ha dei dubbi, questo può essere un buon modo per decidere cosa fare con i propri soldi.

È molto più facile fare quel passo, o risparmiare energia e prepararsi per il passo successivo, quando sei in grado di vedere di persona quanto potrebbe piacerti o meno questo nuovo giocattolo. Ecco perché elogerò sempre la versione demo, indipendentemente dal gioco principale, perché è così che la vedo UN la vittoria Sia per lo sviluppatore che per la comunità stessa. E sì, l'ho provato e mi ha lasciato sensazioni molto positive.