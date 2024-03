Il sostituto di Samsung per il MacBook Air si chiama Galaxy Book4 Edge e presenterà un Qualcomm Snapdragon

Non sarà economico, ma ha l'ultima architettura ARM per competere testa a testa con Apple

La famiglia Galaxy Book4 di Samsung si espanderà presto con un modello “Edge”.

Molto presto incontreremo il nuovo membro della famiglia Samsung Galaxy Book4, che finora ha più concorrenza 'vertice' Con processori Intel Core Ultra. La verità è che i portatili Samsung più avanzati non hanno molti nei, ma è un'idea folle Libro Dex Che non ha ancora visto la luce Il colosso sudcoreano vuole innovare con le architetture ARM Il più orientato alla prestazione sul mercato, alla ricerca di un incentivo che lo consenta Competi contro Apple Da te a te.

Questa è nuova Galaxy Libro 4 Edge Cosa si aspettavano da noi i nostri colleghi WinFuture Si arriva proprio a questa ipotesi, che è l'ipotesi del divenire L'ombra e l'alternativa principale al MacBook Aircon Windows 11 e amato Che è coronato da diapositive Qualcomm Snapdragon L'ultima generazione.

Per quanto riguarda l'approccio 'premium' e l'idea di competere con Apple, anche i prezzi trapelati non mentono, e il Samsung Galaxy Book4 Edge dovrebbe partire da circa 1.800 euro secondo le fonti.

Al momento non disponiamo di immagini o dettagli che mostrino qualcosa sulla sua costruzione o design, ma il laptop lo sarà “mela assassina” I prezzi partono da circa 1.800 euro, quindi possiamo aspettarci la massima qualità.

Inoltre, il core elettronico scelto con architettura ARM lo è Qualcomm Snapdragon X EliteInclude un processore a 12 core con una velocità fino a 4,3 GHz Comprese le nuove CPU “Orione” E “Fenice” Progettato da un team che comprende molti ex ingegneri Apple.

L'azienda di San Diego aveva già segnalato qualche mese fa che i suoi nuovi chip erano ad alte prestazioni Dovrebbe essere in grado di competere con la serie M di Apple A tutti i livelli di prestazione, quindi I dispositivi Windows possono raggiungere MacOS In termini di prestazioni complessive. Con queste promesse, non è irragionevole vedere come Qualcomm sia riuscita ad aderire Accordi non solo con Samsungma anche con altri marchi famosi di “Mondo informatico” Come HP, Dell, Lenovo, ASUS o Acertra le altre cose.

Sembra il nuovo Galaxy Book4 di Samsung Più vicino al mercatoIn effetti, lo abbiamo già visto Geekbench Conferma di un potere tremendoin chiara armonia con ciò che l'Apple M2 ha da offrire.

Questo sarebbe il Samsung Galaxy Book4

Secondo quanto trapelato sul sito del rivenditore, possiamo segnalare che il nuovo ed ancora ipotetico Galaxy Book4 sarà dotato di Schermo da 14 pollici Chi vorrà senza dubbio andare oltre la dimensione da 13,6 pollici dell'ultimo MacBook Air, Al momento non sono disponibili dati sulla risoluzione O altre tecnologie.

Abbiamo già indicato la diapositiva, lo sarà Qualcomm Snapdragonaccompagnato da almeno 16 GB di RAM e 512 GB di spazio di archiviazione SSD. La RAM non può essere espansa perché verrà saldata alla scheda, quindi… Comprendiamo che ci saranno anche versioni da 32GB E con diverse quantità di memoria SSD.

Il prodotto sarà È paragonabile come portata al Galaxy Book4 Pro Con uno schermo da 14 pollici, che anche Costa circa 1899 euro più o meno Secondo diversi Rivenditoricon Intel Core all'interno.

Oltre alla piattaforma ARM sviluppata da Qualcomm Dovrebbe consentire a Samsung di includere direttamente un modem 5G integratoCiò lo renderà attraente per la sua versatilità La comunicazione totale è sempre più necessaria In ambienti diversi.

Per il resto ce lo dicono Dovrebbe essere introdotto all’inizio della prossima estatetra circa tre mesi circa, quindi dovremo essere consapevoli delle prossime fughe di notizie Un prodotto che promette di eguagliare Windows e MacOS in termini di prestazioni Dopo diversi anni di dominio di Apple M.

