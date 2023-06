Giorni, ore e come vedi

IL Giochi Europei 2023 Si celebrano dal 21 giugno al 2 luglio in Polonia. Vi parteciperanno quasi 7.000 atleti provenienti da 48 Paesi del continente, che si sfideranno in 29 sport, di cui 21 olimpici in Parigi 2024.

Questo evento gioca un ruolo importante sulla strada per i Giochi Olimpici. Non a caso distribuirà quote dirette per Parigi 2024 in 10 discipline, e in altre assegnerà punti per la classifica olimpica. Inoltre, parteciperà a 12 campionati europei.

Nel caso del tennistavolo, per i vincitori del doppio misto ci sarà in palio un biglietto diretto per le prossime Olimpiadi.

Scopri qui i giorni delle gare, gli orari e come guardare il tennistavolo ai Giochi Europei 2023.