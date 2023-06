Il Barcellona, ​​ottimista, è “vicino” a completare la firma di Gundogan

Geordi è biancoCorrispondente a BarcellonaLettura: 3 minuti.

Gundogan alza la FA Cup dopo aver portato alla vittoria il Manchester City Il tedesco è culminato in una finale perfetta contro il Manchester United.

Barcellona – Ilkay Gündogan che martedì ha concluso la stagione ufficiale partecipando all’amichevole prescelta Germania Perduto (0-2) contro Colombia A Gelsenkirchen è “vicino” a concludere la firma BarcellonaUna fonte dell’entità del Barcellona ha confermato a ESPN Digital di aver riconosciuto “l’ottimismo” che esiste dopo i recenti colloqui con gli agenti del calciatore, con suo zio Ilhan Gundogan in carica.

Mercoledì, Matteo Alemani, direttore del calcio del Barcellona, ​​si è recato in Germania per incontrare personalmente il rappresentante del giocatore e finalizzare la proposta del Barcellona, ​​che il club deve ancora confermare se si tratta di due stagioni specifiche più una terza facoltativa o direttamente per tre stagioni. . (probabilmente), assolutamente convinto che non ci sarebbero stati problemi con il punteggio di Gundogan lega.

Ilkay Gundogan detiene il trofeo della Champions League Robbie Jay Barat/Getty Images

Il 32enne centrocampista tedesco sta terminando il suo contratto con Manchester City Nonostante i tentativi del club di rinnovarlo, ha lasciato l’Inghilterra tre giorni dopo aver vinto la Champions League europea per concentrarsi sulla Germania senza accettare la proposta del cittadino, che ha lasciato intendere la sua intenzione di partire e ha spinto il Barcellona a intensificare i contatti con il suo ambiente. Anche con se stesso attraverso Xavi Hernández, che mesi fa gli ha comunicato in prima persona il suo interesse a possederlo, spiegandogli il ruolo che avrebbe ricoperto, che gli aveva riservato in squadra.

“So che il Barcellona è molto interessato a prenderlo. E se alla fine decidesse di andarci?… Gli dirò che si divertirà molto e il Barcellona ha fatto un acquisto straordinario”. Pep Guardiola ha rivelato Lunedì scorso, con un tono che indicava pessimismo per la sua continuità e dubbi sul fatto che il suo futuro fosse a Barcellona.

“So che il Barcellona lo ama e che Xavi lo ha chiamato più volte”, ha deciso a tal proposito l’allenatore del City, mentre il Barcellona ha accelerato i contatti con i rappresentanti di Gundogan, che hanno preferito, secondo la fonte consultata, togliere la sua futura carriera. Era concentrato con la nazionale.

Sebbene l’ingaggio del giocatore tedesco non sia direttamente condizionato alla partenza di alcun giocatore, gli uffici del Camp Nou continuano a lavorare sulla partenza dei calciatori che non sono previsti nei piani dell’allenatore e che, ad eccezione di quelli in prestito. Samuele UmtitiE Clement Lenglet E Alex Collado (Abdul Zalzouli La stagione si svolgerà in linea di principio durante con Sergio d’Este Ora ci sono più dubbi e caso Nicola González), concentrati sulla squadra stessa e comprendi che l’integrazione di Gundogan apre le porte a un trasferimento Torre Paolo già trasferito Franco Casey.