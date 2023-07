Claudio Bravo: “Sogno ancora di vincere un altro titolo qui”

photosportLettura: due minuti.

Il portiere 40enne sogna di continuare a vincere titoli photosport

Qualche settimana fa, il Real Betis ha annunciato in pompa magna il rinnovo del portiere della nazionale Claudio Bravoche continuerà ad essere associato al negozio Verdiblanca per un’altra stagione, e resterà nella competizione numero uno almeno fino al compimento dei 41 anni.

In un’intervista al canale ufficiale della band Heliopolitan, Il portiere ha spiegato le sue ragioni per rimanere più a lungo al club, Mira direttamente a ottenere un nuovo trofeoProprio come hanno fatto nella stagione 2021-22 di Copa del Rey.

“Continuo ad avere grandi aspirazioni e sogno di vincere un altro titolo qui. Non c’è niente di più bello che lavorare tutto l’anno per apparire come eroi, perché dopo le persone ti ringrazieranno a vita. sentinella espressa.

nella stessa linea, “Ho sempre seguito la mentalità della motivazione, di non lasciarci mai sfuggire le opportunità e di essere consapevole di ciò per cui stiamo giocando”, ha sottolineato il nativo di Veloko.

D’altra parte, coraggioso Ha scrollato di dosso le critiche alla sua vecchiaia, sottolineando: “Ho fatto la prima stagione preparatoria a 17 anni, e ora ho 40 anni”.. Il tempo passa molto velocemente. Ti stai ancora godendo questo periodo di adattamento. SParla negativamente quando prendono la tua età, ma quando le cose vanno bene, nessuno ricorda il male.

Uno formatosi al Colo Colo fL’intervista si è conclusa facendo luce sul rinnovo della formazione del tecnico Manuel Pellegrini. “È stata una sorpresa. Non lo sapevamo nello spogliatoio e ci ha portato a fare un intero viaggio. L’abbiamo scoperto attraverso i media, ma è anche un tributo a come vanno le cose al Betis”, ha detto.