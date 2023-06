Tyrek Hill è sotto inchiesta per l’alterco al porto turistico di Miami Beach

Marcello Luigi JacquesLettura: 3 minuti.

In procinto di iniziare la sua seconda stagione con i Dolphins, è il wide receiver più pagato nella storia della NFL.

MIAMI – L’ampio ricevitore per Miami Dolphins, Tyrek Hillè indagato dalle autorità per accuse di aggressione/percosse a Marsa V Spiaggia di Miamiha detto un portavoce Dipartimento di polizia di Miami-Dade.

Secondo la stazione WPLG-TV a MiamiE collina Stava per colpire un impiegato della Marina durante una “lite” che si sarebbe svolta domenica scorsa. Conduttore radiofonico sportivo MiamiAndy Slater, ne ha parlato collina Ha schiaffeggiato il dipendente sulla nuca, ma il dipendente si è rifiutato di sporgere denuncia in quel momento.

IL delfini Ha rilasciato una dichiarazione tramite un portavoce, riconoscendo la conoscenza dell’incidente segnalato.

I Dolphins hanno affermato di essere stati informati della situazione intorno a Terek Hill

“Siamo consapevoli della situazione e lo abbiamo contattato Tireke i loro rappresentanti e nfldisse il delfini nella dichiarazione. Ci riserviamo futuri commenti in questo momento.

collina Sta per iniziare la sua seconda campagna con delfinidopo aver trascorso i suoi primi sei anni di nfl con il Capi di Kansas Cityda dove è arrivato scambiandolo Miami pagato, come bonus, una selezione del primo turno, una selezione del secondo turno e una selezione del quarto turno nel 2022, nonché una selezione del quarto turno e una selezione del sesto turno nel 2023.

all’arrivo con delfiniLa franchigia lo ha reso il giocatore più pagato nella storia del campionato, firmandogli un contratto quadriennale da $ 120 milioni che includeva $ 72,2 milioni garantiti.

collina Proviene da una stellare stagione di debutto di Miami, registrando record in carriera in ricezioni (119), yard in ricezione (1.710) e primi down (77). È stato eletto al settimo posto Ciotola professionale Di fila, per la quarta volta è stato inserito nella prima squadra Tutti sono professionisti affiliato nfl.