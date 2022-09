Real Madrid: Zegna presenta la nuova divisa da viaggio del Real Madrid

“Ogni re ha bisogno di un sarto.”. È il motto con cui questo prestigioso marchio di abbigliamento maschile, Zinniaha dato a lui Alleanza con il Real Madrid. Squadre di calcio e basket Indosseranno abiti esclusivi sui loro voli personalizzato da Zinnia.

Questa alleanza può essere verificata già all’inizio di settembre Durante la trasferta del Real Madrid a Glasgow per giocare la prima partita di Champions League contro il CelticLa squadra bianca ha già indossato il nuovo ed esclusivo Travel Kit. Una collezione che varierà ogni stagione con nuove proposte Collaborazione tra il Real Madrid e il prestigioso marchio di abbigliamento italiano.

“Made for Real Madrid. Made for you” recita una frase nella presentazione della collaborazione Zegna e il Real Madrid che ti invita a scoprire Versioni personalizzabili Camicie e giacche da lavoro, su misura, con il numero che vuoi sul retro, uno o due numeri. Il design in bianco e nero, ispirato alle maglie da calcio, Distinguiti come segno distintivo di questa collaborazione unica.

grande alleanza

sopportare Zinnia In qualità di partner ufficiale di abbigliamento da viaggio, il marchio lo sottolinea Il Real Madrid può mettersi in mostra con stile Dentro e fuori dal campo di gioco. rappresenta la cooperazione I valori comuni del Real Madridil club più importante del mondo, e Zegna, il marchio leader nell’abbigliamento maschile. L’abbigliamento su misura, frutto della collaborazione con il Real Madrid, Unisci i valori storici dei due marchi Con un’estetica contemporanea Zinnia Sarà disponibile in tutto il mondo solo in negozi di marchi selezionati.

“Sono davvero orgoglioso di questa nuova partnership con il Real Madriduno dei club più famosi al mondo, con una base di fan fedeli ed entusiasti. Ciò che unisce Zegna e Real Madrid è l’importanza data ai valori profondi: Entrambi crediamo che i risultati, che si tratti di un capo di abbigliamento o di vincere una partita di calcio, contino solo se sono supportati da una posizione morale”. Gildo Zegna, Presidente e Amministratore Delegato del Gruppo Ermenegildo Zegnanei dati raccolti da “MontenapoDaily”.