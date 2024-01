154 giocatori dei Big Five parteciperanno alla Coppa d'Africa e d'Asia

Il calcio europeo rimarrà senza molte stelle asiatiche e africane fino al prossimo febbraio, e nel peggiore dei casi fino all'11 del mese prossimo. 154 giocatori provenienti dai cinque maggiori campionati europei si ritroveranno durante la Coppa d'Africa Che si tiene in Costa d'Avorio e la versione asiatica, che si tiene in Qatar. Dei due tornei, quello che accoglie il maggior numero di calciatori è quello disputato in Costa d'Avorio, con un totale di 134 giocatori. E il torneo, che si svolge in Qatar, 21. Il campionato francese contribuisce con 55 giocatori alla competizione nel continente nero e sei. Al Campionato Asiatico, con un totale di 61 partite. Seguita dalla Premier League inglese con 35 partite (6 in Coppa d'Asia e 29 in Coppa d'Africa), la Lega spagnola contribuisce con 22 partite in Coppa d'Africa e una in Coppa d'Asia, mentre la Serie A italiana e l'Italia. La Bundesliga contribuisce rispettivamente con 18 (un giocatore asiatico e diciassette africani) e 17 (dieci nel campionato africano e sei in quello del Qatar).

Le cinque squadre europee dei cinque maggiori campionati che contribuiscono con il maggior numero di giocatori alla Coppa d'Africa

Club Giocatori Marsiglia Ismaila Sarr, Eliamane Ndiaye, Pape Gueye, Amin Harit, Azzedine Onai, Chancel Mbemba, Simon Ngabandotenbo Foresta di Nottingham Ola Aina, Moussa Nyakhati, Cheikhou Kouyate, Ibrahim Sangari, Serge Aurier e Willy Boly Monaco Mohamed Kamara, Mohamed Salisu, Wilfred Sengo, Krippen Diatta e Ismail Jacobs Lorient Montaser Talebi, Formuz Mendy, Gideon Kalulu, Darlene Youngwa e Serene Doucoure Montpellier Kiki Koyate, Falay Sakho, Isiaga Sylla, Enzo Chatto e Dimitri Bertaud

Questa situazione, oltre a ciò che potrà riguardare le competizioni nazionali, potrà riguardare anche le competizioni continentali come Champions League ed Europa League, tenendo conto che le gare d'andata degli ottavi di finale della massima competizione continentale si disputeranno il 13 e 14 febbraio. . È ovvio che le squadre africane favorite per vincere il titolo, secondo la casa di scommesse, sono il Marocco, il Senegal, l'Algeria e la Costa d'Avorio. Nel caso asiatico, il Giappone e la Corea del Sud hanno il vantaggio vincente, a seconda della casa da gioco, seguiti da Australia e Penisola Arabica. Questi ultimi due hanno il minor impatto sulle squadre campione. Analisi dell'impatto sui club Di tutte le squadre qualificate agli ottavi di finale di Champions League, l'Olympique Marsiglia ha il risultato peggiore. Hanno sette giocatori africani nell'evento Côte de Marve Ehi A In finale potrebbero arrivare in cinque, tre senegalesi e due marocchini, secondo le agenzie di scommesse. Il Marsiglia dovrà affrontare l'andata di Europa League, contro lo Shakhtar, molto stanco.

Nel caso della Champions League. La partita che potrebbe risentirne di più è quella tra Paris Saint-Germain e Real Sociedad, che resteranno senza affrontare Kang-In Kubo.Anche se ciò potrebbe accadere nella finale della Coppa d'Asia in Qatar. Non per niente il Giappone e la Corea del Sud sono i maggiori favoriti secondo le case di scommesse.

Le cinque squadre europee dei primi cinque campionati che contribuiscono con il maggior numero di giocatori alla Coppa d'Asia

Club Giocatori Stadio di Reims Junis Ito e Keto Nakamura Stoccarda Woo Jeong Jeong e Hiroki Ito Roma Azmoun Comunità reale Kobo Liverpool Wataru Endo

Ma questi due tornei non riguardano solo le squadre in corsa per i titoli, ci sono anche squadre che attraversano situazioni di qualificazione difficili e rimangono senza giocatori importanti durante questo mese. Il caso più evidente è quello di Nottingham Forest, Dalla Premier League. La squadra inglese Sono a cinque punti dalla retrocessione e stanno perdendo sei giocatori. Nella Lega francese 1, I tre coleste Clermont, Lorient e Tolosa perdono giocatori In un momento cruciale della stagione.

