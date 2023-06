Frances Tiafoe vince il titolo a Stoccarda | Giro dell’ATP

Frances Tiafoe ha sconfitto domenica Jan-Lennard Struff in un’emozionante finale al BOSS OPEN vincendo il suo terzo titolo in tournée. L’americano ha salvato un punto in campionato battendo il 33enne tedesco 4-6 7-6(1) 7-6(8).

All’ATP 250, Tiafoe e Struff si sono scambiati colpi per un tempo di 2 ore e 12 minuti. Struff ha vinto 56 contro i 36 di Tiafoe e ha salvato tutti e tre i break point che ha affrontato, ma alla fine non è riuscito a conquistare il suo primo titolo nel tour. E l’americano ha vinto drammaticamente il tie-break del terzo set con un tiro potente.

La terza testa di serie, che ha salvato un punto in campionato sul 6-7 nel tie-break del terzo set, entrerà nella top 10 della classifica Pepperstone ATP per la prima volta lunedì dopo la sua 27esima vittoria stagionale.

Con il numero 8 del connazionale Taylor Fritz, sarà la prima volta che due americani finiranno nella top 10 da maggio 2012, quando Mardy Fish e John Isner erano rispettivamente nono e decimo.

Tiafoe, 25 anni, ha già vinto tre tornei, dopo aver vinto anche a Houston all’inizio dell’anno. Questa è la prima volta che vince un titolo sull’erba.

Struff, che è salito di tre posizioni fino al numero 21 nella classifica Pepperstone ATP Live, ora ha un record di 0-3 in vista delle finali del Tour. Il 33enne ha raggiunto la partita per il titolo a Monaco nel 2021 e Madrid a maggio.