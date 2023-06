Cannonier combatte una guerra storica contro Vettori all’UFC Las Vegas 75 | soddisfazione

UFC Apex Las Vegas ricevuto UFC Las Vegas 75. L’azienda mette lì eventi di ordine inferiore per ridurre i costi. Questo sabato sera prometteva di essere normale, ma il locale era troppo piccolo per uno starfight. Jared Cannonier e Marvin Vettori meritano un posto ancora più glamour per la grande battaglia che hanno messo in piedi.

L’americano ha vinto con decisione unanime (49-45, 49-45, 48-46) E ha raggiunto diversi record. Mai prima d’ora sono stati sparati così tanti colpi di potenza in un combattimento dei pesi medi. Ha stabilito il nuovo record a 241 strikeout.. Insieme, i due hanno colpito ben 394 volte. È il quarto punteggio più alto nella storia dell’UFC e il primo in un incontro sopra i pesi leggeri (a tutto tondo). guerra. Non c’è modo migliore per definire questa causa.

Oltre ai dati, la lotta ha avuto molte emozioni. Vittori ha prima bloccato Cannonier, che ha reagito come ha potuto nel primo turno. Ha preso molti colpi. Ha aggiustato la sua posizione di guardia nell’angolo e ha ribaltato la situazione, tipo Nel secondo turno è stato l’italiano a concedere molto. La domanda all’epoca per tutti i fan era la stessa: “Come gestisci un simile pestaggio?”

I duelli si susseguirono ed entrambi si erano presi una grande punizione. Dal terzo atto tutto è cambiato. Canonnier si sentì molto sollevato. Ha usato molto la pugnalata e stava collegando colpi potenti come se fosse un robot. Lace Vittore è stato salvato da un finale precipitoso. La vittoria riporta la scintilla al 39enne Cannonier. L’americano non combatte dal luglio 2022, momento in cui Adesanya lo aveva portato al titolo. È alto in classifica e potrebbe guardare al titolo, ma il dipartimento è alla ricerca di facce nuove. La sua apparente sconfitta contro il campione e la necessità di offrire cose diverse ai tifosi gli renderanno la strada per il titolo molto più lunga se arriverà.