Campioni del mondo eliminati nella fase a gironi

Dopo la sconfitta Figi Inversione Portogallo di 24-23 Nell’ultima data di Gruppo C Subordinare Coppa del Mondo A Francia 2023, In Mischia Qui passiamo in rassegna le squadre che sono riuscite a sollevare la gloriosa e tanto attesa Webb Ellis Cup e che sono state eliminate nella fase a gironi. L’intera Coppa del Mondo può essere vista su Star+.

Inghilterraquello era Campione del 2003ho soggiornato terzo Nell’edizione contestata Nel 2015 Dopo essere caduto prima gallese di 28-25 E 33-13 Inversione Australia Nel mitico Twickenham. I Wallabies, testimoni della gloria eterna ai Mondiali del 1991 e del 1999, mettono fine al loro sogno di Coppa del Mondo. Francia A causa delle sconfitte subite contro Fiji e Galles.

Quelli che guida Eddie Jones Non sono riusciti a prendere piede in questa edizione della Coppa del Mondo e sono rimasti a sperare di assicurarsi la qualificazione ai quarti di finale dopo il punto bonus difensivo guadagnato. Figi Nella sconfitta contro il Portogallo. Hanno iniziato con due cadute successive che hanno complicato il loro percorso: le Fiji Volanti e il Drago Rosso. Hanno poi ottenuto vittorie su Georgia e Los Lobos, ma ciò non è stato sufficiente per superare la fase a gironi.

La squadra australiana, che ha vinto la Coppa del Mondo due volte nel 1991 e nel 1999, rispettivamente con Nick Farr-Jones e John Eales come capitani, è arrivata seconda nel 2003 dopo aver perso contro l’Inghilterra 20-17 a Sydney, e anche nel 2015 contro la squadra maschile . In nero in Inghilterra 34 a 17. Inoltre, gli australiani sono riusciti ad assicurarsi il terzo posto in Nuova Zelanda 2011 dopo aver battuto il Galles 21-18 all’Eden Park.

Il secondo caso nella storia dei Mondiali, in cui vinsero il titolo e furono eliminati nella fase a gironi, fu un caso Inghilterra. La Rosa ha vinto il titolo Coppa del Mondo 2003 con Jonny Wilkinson Essendo la figura indiscussa della squadra, segnando 113 mete e con Will Greenwood che ne ha supportate cinque ed è il giocatore con il maggior numero di tentativi nel suddetto evento di Coppa del Mondo.

Inghilterra È stato eliminato nel 2015 dopo aver litigato gallese E il Wallaby Con due prestazioni che lasciavano molto a desiderare e con la sconfitta dell’Oceanic, la squadra inglese è diventata una delle due formazioni da aggiungere alla suddetta lista.